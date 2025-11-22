Mamak Metrosu’nda 5 aydır ilerleme yok

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 13 Haziran’da temeli atılan Dikimevi–Natoyolu Hafif Raylı Sistem Hattı’nda aradan geçen 5 aya rağmen kayda değer bir ilerleme görülmedi. 7,46 kilometrelik hat boyunca sadece alan genişletme çalışmaları yapıldığı, şantiye bölgesinin havadan görüntülendiği kaydedildi. 8 istasyonluk projenin 2028’de tamamlanması planlanıyordu ancak bölge sakinleri mevcut hızla bunun mümkün olmadığını dile getiriyor.

Mamak’ta çalışmalar durma noktasında

Abidinpaşa, Aşık Veysel, Tuzluçayır, General Zeki Doğan, Fahri Korutürk, Cengizhan, Akşemsettin ve Natoyolu istasyonlarını kapsayan hattın temel atma töreninin üzerinden aylar geçmesine rağmen sahada sınırlı hareketlilik olduğu belirtildi. Bölgedeki tek gözle görülür değişikliğin alan genişletme çalışmaları olduğu ifade edildi.

“Bir yılda bu kadar az ilerleme olmamalı”

Bölgede yaşayan Mustafa Yıldız, sürecin ağır ilerlediğini dile getirerek, “1 sene önce başlanmış deniyor ama şimdiye kadar çok daha fazla işin bitmiş olması gerekirdi. Yolu kapatacaklarını söylediler, bir kısmı asfaltlandı, sonra yarım bırakıldı. Burayı tamamen asfaltlayabilirlerdi” dedi.

Toz, gürültü ve belirsizlik: Mahalleli şikâyetçi

Çevredeki toz ve kirliliğin yaşam kalitesini düşürdüğünü söyleyen Hasan Çiçek ise, “Çalışmalar çok yavaş, beklediğimiz ilerleme yok. Kazı makinesi bile yeni geldi. Bir an önce asfaltlama yapılmalı, yol yıkanmalı” ifadelerini kullandı.

2028 hedefine şüpheyle bakılıyor

Projeye göre hattın 2028 yılında tamamlanması planlanıyor ancak mevcut görüntülerin bu hedefi riske attığı yorumları yapılıyor. Bölge halkı, “Bu hızla 2028 imkânsız” diyerek sürecin hızlandırılmasını talep ediyor.

