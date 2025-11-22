Gaziantep FK galibiyetle döndü

Gaziantep FK, Kayseri’de kolay kazandı
Trendyol Süper Lig’de Gaziantep FK, Kayserispor deplasmanında 3-0 kazanarak 3 maç aradan sonra galip geldi.
39’da Ait Bennasser’in ceza sahası içerisinde Camara’yı kayarak müdahaleyle düşürmesi sonrası VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Mehmet Türkmen penaltı noktasını gösterdi.
Atışı gole çeviren Maxim skoru 1-0 yaptı.
45’te Camara’nın savunma arkasına gönderdiği topla hızla ilerleyen Mohamed Bayo yerden vuruşuyla farkı ikiye yükseltti: 0-2
64’te Drissa Camara’nın yine nefis ara pasında Mohamed Bayo kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü attı: 0-3
Bu sonuçla Burak Yılmaz yönetimindeki Gaziantep FK, 13 haftada 22 puana ulaşırken Kayserispor, 9 puanda kaldı.
0-3
KAYSERİSPOR-GAZİANTEP FK
STAT: RHG Enertürk Enerji Stadyumu
HAKEMLER: Mehmet Türkmen, Hakan Yemişken, Kerem İlitangil, Emre Malok (VAR)
GOLLER: Maxim (Dk. 39 pen.), Mohamed Bayo (Dk. 45 ve 64)
SARI KARTLAR: Opoku / Arda
KAYSERİSPOR: Onurcan – Opoku (Dk. 59 Mane), Denswil, Carole, Ramazan – Ait Bennasser (Dk. 67 Mehmet Eray Özbek) – Benes, Furkan (Dk. 76 Nurettin), Mendes (Dk. 58 Indrit Tuci), Cardoso – Onugkha
GAZİANTEP FK: Zafer – Tayyip Talha, Semih, Arda – Perez (Dk. 76 Sorescu), Ogün, Maxim (Dk. 69 Badou Ndiaye), Rodrigues (Dk. 81 Rob Nizet) – Kozlowski (Dk. 81 Emmanuel Boateng), Bayo (Dk. 76 Yusuf Kabadayı), Camara