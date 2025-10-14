Madagaskar’da gerilim! Cumhurbaşkanı ülkeyi terk etti

Madagaskar’da artan protestoların ardından Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, halka seslenmesi beklenen canlı yayın öncesi bir Fransa askeri uçağıyla ülkeden ayrıldı. RFI’nin bildirdiğine göre Fransa vatandaşı olan cumhurbaşkanının, Paris yönetimiyle varılan bir anlaşma sonrası başkent Antananarivo’dan kalktığı; yaygın paylaşımlarda muhtemel varış yeri olarak Dubai’nin gösterildiği aktarıldı.

CAPSAT’ın ayrılığı ve protestolar

Rajoelina’nın yükselişinde önemli rol oynayan ordu özel kuvvetleri CAPSAT, son günlerde gençlerin yolsuzluk ve yoksulluğa karşı düzenlediği eylemlere katıldı. CAPSAT’ın desteğini çekmesiyle Cumhurbaşkanı siyaseten izole oldu; gençlerin cumhurbaşkanının görüşme davetini reddederek istifaya çağırdığı bildirildi.

Kent meydanlarında askerler ve jandarma

Agence France-Presse’in aktardığına göre Pazartesi günü Antananarivo belediye binası önündeki meydana ellerinde bayraklarla çıkan göstericilerin arasında, 2009 darbesinde etkili olan elit CAPSAT biriminden askerlerin de yer aldığı belirtildi. Gösterilerde zaman zaman güvenlik güçlerinin şiddet uyguladığı, Birleşmiş Milletler verilerine göre ilk günlerde güvenlik güçleri ve göstericiler arasında en az 22 kişinin hayatını kaybettiği aktarılmıştı; Rajoelina ise geçen hafta ölü sayısının 12 olduğunu ve ölenlerin yağmacı ve vandal olduğunu savunmuştu.

Askerlerden çağrı: “Kardeşlerimizi vurmayı reddedelim”

Geçen hafta sonu bazı CAPSAT askerlerinin sosyal medyada paylaştığı videoda birlik içindeki askerler, meslektaşlarına şu çağrıyı yaptı:

“Güçlerimizi birleştirelim, ordu, jandarma ve polis, arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi vurmak için para almayı reddedelim.”

Videoda askerler ayrıca üstlerin emirlerine itaat etmeme ve “silahları, silah arkadaşlarına ateş etmenizi emredenlere doğrultun” uyarısında bulundu.

Madagaskar’da protestoların kıvılcım noktası

Çatışma, 19 Eylül’de ülkenin kronik elektrik ve su kesintilerine karşı protesto planlayan iki politikacının tutuklanmasının ardından başladı. O günlerden bu yana hemen her gün süren gösterilerde, bazı jandarma subaylarının gösterilere katıldığı ve uygulamalardaki “hata ve aşırılıkları” kabul eden videolar yayımlandığı belirtildi.

