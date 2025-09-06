Alaattin Köseler’e yeniden tutuklama!

Alaattin Köseler polislerce evinden alındı

Savcılık, iki gün önce Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler için verilen tahliye kararına itiraz etti. Talebi değerlendiren mahkeme Köseler’in yeniden tutuklanmasına karar verdi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada ‘İhaleye fesat karıştırma’ ve ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüte üye olma ve yardım etme’ suçlamaları sebebiyle görevden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler dün tahliye edilmişti. Köseler’in 17 yıl 6 aydan, 67 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu. Savcılık, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in yanı sıra Veli Gümüş, Serdar Karahan, Havva Dindar ve Uğur İnci’nin tahliyesine itiraz edip tutuklanmalarını talep etti. Gerekçe olarak suçun vasıf ve mahiyeti, delillerin tamamının toplanmamış olması gösterildi. Savcılığın itirazında bu nedenle yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbirinin bu aşamada yetersiz kalacağı iddia edildi. Talebi değerlendiren Anadolu 18’inci Ağır Ceza Mahkemesi, Köseler hakkındaki itirazı kabul etti ve yeniden tutuklanmasına karar verdi. Köseler cezaevine gönderilmek üzerine polislerce evinden alındı.