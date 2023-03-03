İYİ Parti: Bülent Gürsoy İstifa Etti

Meral Akşener’in açıklamalarının ardından Bülent Gürsoy, İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyeliğinden istifa ettiğini açıklayarak Kılıçdaroğlu’nun adaylığını desteklediğini duyurdu.

İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Bülent Gürsoy, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığını desteklemeyeceğini açıklamasının ardından partideki görevinden istifa etti.

Bülent Gürsoy’un İstifa Açıklaması şöyle;

“Değerli dostlarım,

AKP iktidarını geriletme mücadelesine destek vermek için kuruluşundan beri içinde olduğum, başlangıçta Yüksek İstişare Kurulu üyeliği, sonrasında da iki dönem GİK üyeliğinde bulunduğum, halen Ortadoğu Politikaları Başkanlığı Danışmanlığı görevini sürdürdüğüm İYİ Partiden, Tarihi bir süreçte, Türkiye’nin aydınlık geleceği açısından kritik önem taşıyan bir seçim öncesinde toplumun umutlarını yok eden bir kararla, fiilen; Millet İttifakı’nın dağıtılması ve 6’lı Masanın bozulması kararı verilmesi, bu kararın hangi arka planla, hangi aktörler ve etkenlerle verildiğinin tarafımca anlaşılamaması, son 2 yılı aşkın süreçte kaynağı ve sebebi çözümlenemeyen kararlar alınması, popülerlik kavramı peşinden koşularak oyun bozmak üzerine iki belediye başkanının siyasi teamüllere aykırı yaklaşımlarla peşinden koşulması ve/veya ayartılmaya çalışılması, sonuçta da yıllardır verilen mücadelenin seçime aylar kalan bir süreçte heba edilmesi nedeniyle, istifa ediyorum.

AKP’nin geriletilmesi mücadelesinde bugüne kadarki süreçlerin başlatılması ve sürdürülmesi konusunda önemli başarılar göstermiş olan, önümüzdeki süreçteki toplumsal ihtiyaçların yönetimsel olarak karşılanması konusunda mevcut aktörler içerisinde en yetkin isim olduğunu düşündüğüm sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığını destekliyorum.

Saygılarımla bilgilerinize sunarım.”

Çayı koy yeniden başlıyoruz… pic.twitter.com/9ediXWQ6px — Bülent Gürsoy (@bulentgrsy) March 3, 2023

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