Son Dakika! Meral Akşener 6’lı Masayı Dağıttı!

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayının konuşulduğu toplantının ardından partisinin Genel İdare Kurulu’nu (GİK) topladı. Yaklaşık 1,5 saat süren kritik toplantının ardından Akşener açıklamalarda bulundu.

Akşener, Kılıçdaroğlu’nun değil Mansur Yavaş veya Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olması gerektiğini söyledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Millet İttifakı’nın 6 Mart Pazartesi günü yapılacak toplantısı öncesi, bugün partisinin Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleriyle bir araya geldi.

Akşener, partinin ek binasındaki toplantıda, Saadet Partisi ev sahipliğinde ittifakın cumhurbaşkanı adayının görüşüldüğü dünkü toplantısıyla ilgili GİK üyelerini bilgilendirdi ve değerlendirmelerini aldı.

Saat 13.30’da başlayan ve yaklaşık 1,5 saat süren kritik toplantının ardından genel merkez ana binaya geçen Akşener açıklama yaptı.

Meral Akşener’in Açıklamaları Şöyle;

“Geldiğimiz noktada iyi parti bir kıskaca alınmış bir dayatmaya mecbur bırakılmış, ölümle sıtma arasında bir tercihe zorlanmıştır.

Elbette buna boyun eğmeyecektir. Ben ve arkadaşlarım ülkemizin 20 yılını harap eden ucube bir zihniyete karşı aynı yerde aynı kararlılıkla duruyoruz. Nasıl ki 2002 yılında milletin aleyhine plan yapanların karşısında durduysak bugün de aynı yerde duruyoruz.

2023 yılında, milletimiz cumhuriyetimizin yıpratılan değerleri için, tarumar edilen demokrasimiz için bir büyük mücadele verirken ‘ceketimi assam aday ederim’ diyenlerin karşısında dimdik duruyoruz, durmaya devam edeceğiz.

Siyasetimizin merkezine milletimizi alıo memleketimizi karış karış gezdik. Milletimizin hem dert ve isteklerini hem de bizden beklentilerini dinledik. Nasıl ki milletimizin dertlerini dinleyip not edip iktidara duyurduysak, bizden yani muhalefetten beklentilerini de dinlemek için yorulmadan çalıştık.

Geçtiğimiz sene 5 siyasi parti ile birlikte çok önemli bir adım attık. Birçok önemli konuda mutabakat sağladık. Dün gerçekleşen toplantıda nihayet ortak cumhurbaşkanı adayının kim olacağını tartıştık. Bu doğrultuda 5 siyasi parti Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığını dile getirdiler. Biz de İYİ Parti olarak milletimizin yoğun bir teveccüh gösterdiğine şahit olduğumuz ve uzun bir süredir Sayın Erdoğan’a karşı açık ara kazandığını gördüğümüz iki ismi beyan ettik. Bu iki isim Sayın Yavaş ve Sayın İmamoğlu’ydu.

Anladık ki küçük hesaplar 85 milyonun kazandığı kutlu bir zafere tercih etmiştir. Şahsi hırslar Türkiye’ye tercih edildi.

Üzülerek söylüyorum ki Altılı Masa, millet iradesinin kararlarını yansıtma vasfını kaybetmiştir. Bu masa ortak akıl platformu olmaktan çıkmış. Alternatiflerin kara listeye alındığı bir noter masasına dönüşmüştür.

Ne bir kumar masasında ne de bir noter masasında olmayacağız. 85 milyonun geleceğini tehlikeye atmayacağız. Cumhuriyetimizin yeni asrını göz göre hiç etmeyeceğiz. Milletimizin kazanma ümidini yok etmeyeceğiz.

Sayın Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’na çağrıda bulunmak istiyorum. Değerli başkanlarım, siz milletin iradesi ile seçildiniz. Tüm engellere rağmen çok çalıştınız. Milletimizi enkazından altında bile yalnız bırakmadınız. Milletimiz sizi göreve çağırıyor. Bu vazife reddedilemez, görmezden gelinemez bir vazifedir. Bu çağrının sahibi millettir. Bu karar milletindir. Bu saatten sonra bizlere düşen bir seçim yapmaktır. Ya şanlı mücadelede milyonlarla yürüyeceğiz ya da trajik hikayede figüranlık yapacağız. Ya tarih yazacağız ya tarih olacağız.”

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