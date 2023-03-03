Kemal Kılıçdaroğlu’dan Tek Cümlelik Açıklama

İYİ Parti lideri Meral Akşener’in Mansur Yavaş ya da Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı Adayı olması konusunda görüş bildirmesinin ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ilk açıklama geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener’in; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na çağrı yaparak, “Millet sizi göreve çağırıyor” demesinin ardından ilk kez konuştu.

Kılıçdaroğlu, gazetecilere açıklama yapmaktan kaçınırken sadece “Hiç merak etmeyin, bütün taşlar yerine oturacak” dedi.

Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığına ‘ret oyu’ verdiklerini açıkladı.

Meral Akşener, anketlerde ismi öne çıkan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu önerdiklerini ancak Millet İttifakı’nda bu önerinin kabul edilmediğini söyledi, iki belediye başkanına çağrıda bulundu.

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