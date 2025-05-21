İstanbullular dikkat! Yarın yolda kalabilirsiniz

İstanbul’da milyonlarca kişinin günlük ulaşımda kullandığı özel halk otobüsleri, yarın sefere çıkmayacak. İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası tarafından yapılan açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) ödeme alamama sorununa dikkat çekilerek, 22 Mayıs Çarşamba günü şehir genelinde 3 bin 41 özel halk otobüsünün kontak kapatacağı bildirildi.

Toplam 6 bin 470 İETT otobüsünün yaklaşık yarısını oluşturan bu araçlar, İstanbul’un toplu ulaşım yükünde önemli bir paya sahip. Kararla birlikte yaklaşık 6 bin özel halk otobüsü şoförü de yarın görev yapmayacak.

Çalışanlar çözüm istiyor

Yolcu taşıma kapasitesi yüksek olan bu otobüslerin bir gün boyunca hizmet dışı kalması, İstanbul genelinde ciddi ulaşım sorunlarına neden olabilir. Toplu taşıma kullanıcılarının metro, metrobüs ve diğer alternatif ulaşım araçlarına yönelmesi bekleniyor.

Ödeme krizi nedeniyle alınan bu kararın ilerleyen günlerde tekrarlanıp tekrarlanmayacağı konusunda ise henüz net bir açıklama yapılmadı. Özel halk otobüsü işletmecileri, İBB’den çözüm bekliyor.

