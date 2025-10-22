Sırbistan’da terör saldırısı

Sırbistan’da tansiyon yükseldi

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da, hükümet destekçilerinin kurduğu çadırların bulunduğu parlamento önünde silahlı saldırı meydana geldi. Olayda bir kişi yaralandı, bir kişi ise gözaltına alındı. 70 yaşındaki bir adam Parlamento yakınlarında ateş açtıktan sonra Vucic destekçilerinin çadırını ateşe verdi ve alevlerin içine mühimmat fırlattı. Saldırıda yaralanan 57 yaşındaki bir yaya hastaneye kaldırıldı ve durumunun stabil olduğu bildirildi. Aynı zamanda çadırlardan alevler yükseldiği görüldü. Yangın, olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. AFP muhabirine göre, alanda bulunan bir çadır tamamen yanarak kül olurken, polis bölgeyi güvenlik çemberine aldı. Yangının nedeni henüz açıklanmadı. Ancak internette paylaşılan bir videoda, polislerin büyük beyaz bir çadırın yakınında bir kişiyle karşı karşıya geldiği, hemen ardından çadırın tepesinden alevlerin yükseldiği görüldü. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, olayı terör saldırısı olarak nitelendirirken saldırganın Yugoslavya döneminde istihbarat biriminde çalıştığı öğrenildi.