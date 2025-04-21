ABD Savunma Bakanı, Yemen saldırı planlarını aile grubunda paylaştı

New York Times’ın haberine göre, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Yemen’deki Husi hedeflerine yönelik planlanan hava saldırılarının detaylarını ailesi ve kişisel çevresiyle oluşturduğu Signal mesajlaşma grubunda paylaştı. Grupta eşi, kardeşi ve yaklaşık 12 kişi daha yer aldı.

ABD’de yeni skandal

Paylaşılan bilgiler arasında F/A-18 Hornet savaş uçaklarının kalkış saatleri gibi operasyonel veriler de yer alırken, Hegseth’in bu bilgileri kişisel telefonundan gönderdiği belirtildi.

Pentagon’da görev kayıpları

Söz konusu grupta yer alan iki kıdemli danışman Dan Caldwell ve Darin Selnick, geçen hafta gizli bilgileri sızdırdıkları gerekçesiyle görevden alındı.

Eşi ve kardeşine tepkiler büyüyor

Daha önce de Ukrayna ile ilgili görüşmelere eşi Jennifer’ı dahil ettiği için eleştirilen Hegseth, şimdi de kardeşi Phil Hegseth’in aynı grupta yer almasıyla gündemde. Kardeşinin kısa süre önce İç Güvenlik Bakanlığı’ndan Pentagon’a atanması dikkat çekiyor.