Zelenski Ankara’da: Erdoğan’la kritik görüşme bugün

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, savaşın seyrine ilişkin diplomatik temaslarını sürdürmek amacıyla Ankara’ya geldi. Çalışma ziyareti kapsamında Türkiye’de üst düzey temaslarda bulunacak olan Zelenski, ilk olarak Anıtkabir’e giderek Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu. Ziyaretin devamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek olan Ukrayna lideri, kritik görüşmenin ardından ortak basın toplantısına katılacak.

Görüşme trafiği sürüyor

Zelenski’e eşlik eden Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Ankara’daki programın planlandığı şekilde ilerlediğini belirterek tüm görüşmelerin zamanında gerçekleştiğini duyurdu. Yermak ayrıca, Washington ile koordinasyonun devam ettiğini ifade ederek, “Rusya’nın saldırılarını durdurmak ve adil, kalıcı bir barış için ABD’li müttefiklerimizle birlikte çalışıyoruz.” açıklamasını yaptı.

