“Daha Uzun Koruyor” Diyerek Olduğu Aşıyı Açıkladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Daha uzun süre korumayı dikkate alarak tercih yaptım ve Sputnik V aşısı oldum” dedi.

Hangi Covid-19 aşısını yaptırdığı gizli tutulan Putin, “Neden aşı olduğunuz anlar yayınlanmadı?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Umarım ülkemizdeki vatandaşların çoğu, aşı oldum dediysem, bunun öyle olduğunu anlamıştır.”

Putin, aşı olduğu dönemde Sputnik V ve EpiVakKorona aşılarının mevcut olduğunu belirterek “İkisi de iyi ve etkili. EpiVakKorona, daha kısa süre koruma sağlıyor ancak onun daha az yan etki gibi avantajları var” diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı, Rus ordusunun aşılanmasında da Sputnik V kullanıldığını duyurdu.