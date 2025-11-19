Türkiye’de zehirlenen zehirlenene

Türkiye’de zehirlenmek artık normal

Türkiye’ye Almanya’dan gelen Böcek ailesinin 4 ferdinin zehirlenerek hayatını kaybetmesiyle gündeme gelen zehirlenme vakaları artmaya devam ediyor.

Ülkede hafta sonunda birçok bölgede tavuk-pilav olarak bilinen düğün yemeği yiyen çok sayıda kişi zehirlenmişti.

Son olarak bir zehirlenme vakası da Türkiye’nin gözde tatil bölgesi Antalya’da yaşandı.

Olay Antalya’nın Konyaaltı ilçesindeki Beach Park’ta yaşandı. İddiaya göre, 15 Kasım akşamı söz konusu restoranda sushi yiyen müşteriler ertesi gün fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Çok sayıda kişinin zehirlendiği öne sürülürken, bazı vakalarda tedavi sürecinin hâlâ devam ettiği öğrenildi.

Konu ile ilgili Antalyahakkinda.com’a konuşan bir vatandaş yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“15 Kasım akşamı söz konusu restorandan yediğimiz sushi sebebiyle zehirlendik. 16 Kasım’da tedavimiz başladı ve devam ediyor. Bu süreç Sağlık Bakanlığına intikal etti ve soruşturma açıldı. Biz de yasal olarak maddi manevi dava açacağız fakat işletme gönderdiğim videoda olduğu gibi zehirlenme yorumlarının hepsini Google’dan sildiriyor. Instagram hesaplarındaki yorumları siliyor. Başkasının canı yanmasın diye kamuoyu oluşturmaya çalışıyoruz. Aynı dönemde o restorandan yiyip, aynı durumu yaşayan insanlar yorumlardan beni bulup DM üzerinden bana ulaştı. Şu an benim bildiğim 10 kişi var bu vakada. Farklı hastanelere gidenler de vardır mutlaka.”

Restoranda inceleme yapılıp yapılmadığı henüz bilinmezken, Sağlık Bakanlığı’nın olayla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi. İşletmede resmi denetim yapılıp yapılmadığına dair bilgiye ise ulaşılamadı. Öte yandan işletmenin sosyal medya ve Google yorumlarını sistematik şekilde kaldırdığı da öne sürüldü. Vatandaşlar “başkasının canı yanmasın” diyerek kamuoyu oluşturulmasını istiyor. Restoran ve yetkili kurumların açıklama yapması bekleniyor.