Depremzedeye Sırtını Dönen Muhabir Özür Dilemedi Kendini Savundu

Show TV muhabiri Tuğba Södekoğlu, konuştuğu depremzede yardım ekiplerin gelmediğini söyleyince lafını kesip uzaklaştı.

Gece saat 1’de Kahramanmaraş’tan Habertürk yayınına bağlanan Södekoğlu, enkaz altından çıktığını söyleyen bir depremzedeye mikrofon uzattı. Depremzede’nin “Kaç gündür bekliyoruz, tek bir araç bile göndermiyorlar. Ben kardeşimden ses duydum ‘Abla ne olursun beni kurtar’ dedi. Hiç kimse gelmiyor asla” diye konuşurken Södekoğlu apar topar genç kızdan uzaklaşmaya çalıştı. birden araya girdi.

Depremzede yurttaşın yüzünde şaşkınlık oluşurken Show TV muhabiri ekiplerin Kahramanmaraş’ı ‘karış karış gezdiğini’ anlatarak uzaklaştı ve kamera başka yöne çevrildi.

Yine Habertürk’te bir vatandaşın “Erdoğan diyor ki AFAD yetişti… Nerede” dediği sırada kanal yayının sesini kesmişti.

Södekoğlu’nun depremzedeye karşı davranışı sosyal medyada infial yarattı. Muhabir Södekoğlu ise özür dilemedi ve kendini şu sözlerle savundu;

“Enkaz altında nefes alan bir babanın sesini yayına verdik ve kurtarılması için buraya iş makinesi gelmesi gerekiyor, gelmedi, gelmeli dedik, adres verdik. Ben bunları anlatırken Buse hanım da ben de enkazdan kurtuldum dedi. Yanına gittim. Anne, babası ve kardeşi için yardım istedi. Ben de yardım gitmeyen yerlerin altını çiziyoruz dedim. Bas bas iş makinesi lazım dediğim yayının özüne aykırı şekilde linç ediliyorum. Buyrun yayının tamamını paylaşıyorum.”

Enkazdan çıkan genç kız "Kaç gündür tek bir araç bile gelmedi" deyince Show TV Muhabiri Tuğba Södekoğlu'nun depremzededen adeta kaçması sosyal medyada büyük tepki topladı. pic.twitter.com/kBJuUqppkT — NationalTurk (@nationalturkcom) February 8, 2023

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