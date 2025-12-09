Mehmet Akif Ersoy gözaltına alındı

Mehmet Akif Ersoy uyuşturucu operasyonunda gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamımda Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ‘Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak’, ‘Kabul etmek veya Bulundurmak’ ya da ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak’ suçlarından İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Öte yandan soruşturma kapsamında 8 şüpheliye yönelik gözaltı kararı verildiği, Mehmet Akif Ersoy’un yanı sıra 3 diğer şüphelinin de gözaltına alındığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında 8 şüpheli hakkında ‘Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak, Kullanılmasına Yer ve İmkan Sağlamak suçlarından gözaltına alınma kararı verilmiştir, talimatımız gereği İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca Mehmet Akif Ersoy ve 3 şüpheli gözaltına alınmıştır, gözaltına alma işlemleri diğer şüpheliler yönünden devam etmektedir.”

Operasyonun ilk dalgası 8 Ekim’de gerçekleştirilmişti. 19 ünlü isim bir sabah aniden evlerinden toplanıp, “uyuşturucu operasyonu” şüphelileri olarak ilan edilmiş, yapılan kan tahlillerinde çoğunun test sonucu negatif çıkmış, 4’ünün de yeşil reçeteli ilaç kullandığı anlaşılmıştı.

Aynı soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde Show TV spikeri Ela Rümeysa Cebeci ile Habertürk TV’nin eski spikerleri Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu da Jandarma tarafından gözaltına alınmıştı. “Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma” suçlaması yöneltilen üç isim kısa süre sonra serbest bırakılmıştı.

Gazeteci Cem Küçük: “Mehmet Akif Ersoy ile beraber 7 kişiye daha uyuşturucu operasyonu olduğu aktarılıyor. Umarım o konuştuğumuz isimler değildir!” açıklamasında bulundu.

Mehmet Akif Ersoy’un gözaltına alındığı uyuşturucu operasyonunda Av. Serkan Toper de gözaltına alındı. Av. Serkan Toper son yerel seçimlerde Cumhur İttifakı ve MHP’nin Beşiktaş Belediye başkan adayı olarak hatırlanıyor.

Habertürk Dış Haberler Editörü Elif Kılınç da uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı.