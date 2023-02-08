Haluk Levent’ten GSM Operatörlerine: Parası Neyse Söyleyin!

Haluk Levent telefon operatörlerine seslendi: “Bu 3. gün. Nedir bu ya! Fiyat söyleyin hemen gönderelim.”

Depremin üstünden 2 günden fazla süre geçmişken deprem bölgelerinde hala iletişim kesintileri yaşanıyor. Ahbap Derneği’yle büyük bir yardım organizasyonu koordine eden sanatçı Haluk Levent de sonunda isyan etti. Twitter hesabından paylaşımlarda bulunan Levent, şu ifadeleri kullandı:

“Telefon operatörleri!

Bu 3. Gün

Bu kadar bağış topladık fiyat söyleyin hemen gönderelim!

Nedir bu ya !

Hatay’ın dört bir yanını güçlendirin artık!

Yapacağımız işin verimi yüzde 60 düşüyor.

Teknoloji mi yetersiz bilim mi yetersiz anlamıyorum!”

Jeneratör firmalarına da seslenen Levent “Bu twitin altına yazar mısınız! Tabii ki gönlünüzden geçip yolluyorsunuz ama çok büyük alım yapacağız. Biz sadece uygun fiyat isteyeceğiz!

Ekiplerimiz size hemen dönecek” dedi.

Telefon operatörleri!

Bu 3. Gün Bu kadar bağış topladık fiyat söyleyin hemen gönderelim!

Nedir bu ya !

Hatay’ın dört bir yanını güçlendirin artık!

Yapacağımız işin verimi yüzde 60 düşüyor.

Teknoloji mi yetersiz bilim mi yetersiz anlamıyorum! — Haluk Levent (@haluklevent) February 8, 2023

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