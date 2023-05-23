Cem Yılmaz Kime Oy Vereceğini Açıkladı: “Sürpriz!”

Cem Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden ikinci turda Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na oy vereceğini duyurdu.

Twitter’da paylaşım yapan Yılmaz, “Sürpriz ! 2.turda oyum Kemal başkana. Siyasetten hoşlanmamak ile vatandaşlık görevi sorumluluğu aynı şey değil.Gençler en önemli vatandaşlık görevinizi lütfen yerine getirin oy kullanın .Sandık başında görevli ter döken tüm fedakar arkadaşlarımıza da ayrıca kolaylıklar diliyor bin tesekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Cem Yılmaz birinci tur seçimlerinden önce de ““Abi oyunu kime vereceksin biz de ona atalım” diyorsanız,Ben Kemal başkan diyorum…🫶🏻 ❤️ Başarılar dilerim Kemal Başkan @kilicdarogluk

..Sevgili gençler lütfen oy vermeyi unutmayın,ihmal etmeyin” demişti.

“Abi oyunu kime vereceksin biz de ona atalım” diyorsanız,Ben Kemal başkan diyorum…🫶🏻 ❤️ Başarılar dilerim Kemal Başkan @kilicdarogluk ..Sevgili gençler lütfen oy vermeyi unutmayın,ihmal etmeyin .🇹🇷 pic.twitter.com/PtvFvKoB02 — Cem Yılmaz (@CMYLMZ) May 12, 2023

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