11. Yargı Paketi yasalaştı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda kabul edilen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi yasalaştı. Kamuoyunda “11. Yargı Paketi” olarak bilinen düzenleme; İcra ve İflas Kanunu, Avukatlık Kanunu, Kamu İhale Kanunu ve Türk Ceza Kanunu’nda önemli değişiklikler içeriyor.

İcra ve iflas süreçlerinde yeni dönem

Yasayla İcra ve İflas Kanunu’nda önemli düzenlemelere gidildi. Nispi harç ve teminat yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişilerin, ihalenin feshi talebi mahkeme tarafından dosya üzerinden ve kesin olarak reddedilecek.

Teminat ya da harcın yatırılmaması veya eksik yatırılması durumunda, mahkeme iki haftalık kesin süre tanıyacak. Bu sürede eksiklik giderilmezse, ihalenin feshi talebi derhal reddedilecek.

Bağışlamalara ilişkin iptal düzenlemesi

Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı doğrultusunda yapılan düzenlemeyle, aciz belgesi düzenlenmesinden veya iflasın açılmasından önceki 1 yıl içinde yapılan bağışlamalar ve ivazsız tasarruflar iptale tabi olacak.

Alt ve üst soy, üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımları, eşi, evlat edinenle evlatlık ve ortak konutta yaşayan kişiler arasında yapılan işlemler, gerçek değer karşılığı ispatlanmadıkça bağışlama sayılacak.

Avukatlara verilen disiplin cezaları yeniden düzenlendi

Avukatlık Kanunu’nda yapılan değişiklikle, avukatlara verilecek disiplin cezaları yeniden tanımlandı. Buna göre disiplin cezaları;

Uyarma

Kınama

Para cezası

İşten çıkarma

Meslekten çıkarma olarak sıralandı.

Disiplin cezası alan bir avukatın, cezanın kesinleşmesinden itibaren 5 yıl içinde yeni bir ihlal işlemesi halinde daha ağır ceza uygulanacak. Bir kez işten çıkarma cezası alan avukat, 5 yıl içinde en az kınama gerektiren bir fiil işlerse meslekten çıkarılacak.

Dolandırıcılık davalarında görevli mahkeme değişti

Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri Kanunu’nda yapılan değişiklikle, “dolandırıcılık” suçuna ilişkin davaların asliye ceza mahkemelerinde görülmesi hüküm altına alındı.

Bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte ağır ceza mahkemelerinde devam eden davalarda ise görevsizlik veya bozma kararı verilmeyecek, mevcut yargılamalar eski kurallara göre sürdürülecek.

TCK’de dikkat çeken değişiklikler

Türk Ceza Kanunu’nda yapılan düzenlemelerle:

Kısmi akıl hastaları için hem ceza infazı hem de güvenlik tedbirleri birlikte uygulanacak

Sosyal medya yoluyla işlenen hakaret suçu, ön ödeme kapsamına alındı

Taksirle yaralama suçunda hapis cezalarının alt ve üst sınırları artırıldı

Güveni kötüye kullanma suçunun taşıtlar üzerinden işlenmesi nitelikli hal sayıldı

“Kurusıkı” silahlarla ateş edilmesi genel güvenliği tehlikeye sokma suçu kapsamına alındı

Örgüt suçlarında cezalar ağırlaştı

Suç işlemek amacıyla örgüt kuran veya yönetenlere verilecek hapis cezalarının alt ve üst sınırları artırıldı. Örgüt üyeliğinde üst sınır yükseltilirken, örgütün silahlı olması halinde ceza doğrudan yarı oranında artırılacak.

Örgüt faaliyetlerinde çocukların araç olarak kullanılması durumunda, örgüt yöneticilerine verilecek ceza yarısından bir katına kadar artırılacak.

Kamu ihalelerinde yeni itiraz sistemi

Kamu İhale Kanunu’nda yapılan değişiklikle, itirazen şikayet başvuru bedelinin, iddiaların haklılık oranına göre kısmen iade edilmesi mümkün olacak. Ancak başvurunun reddi veya ihalenin iptali gibi durumlarda bedel iadesi yapılmayacak.

Bu hükümlerin bir bölümü 26 Aralık 2025 tarihinde yürürlüğe girecek.

