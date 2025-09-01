Gündem

Ücretsiz dizi–film tuzağı: 14 milyon lira çalındı

İstanbul merkezli 21 ilde düzenlenen operasyonda, korsan yayın uygulaması “İnat Box” üzerinden vatandaşların banka hesaplarına sızan şüphelilerden 27’si tutuklandı.

NationalTurk FR01/09/2025
İnternetten ücretli dizi, film ve spor müsabakalarını yasa dışı şekilde yayınlayan “İnat Box” isimli korsan uygulama, onlarca vatandaşı mağdur etti. Gazeteci Emrullah Erdinç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ücretsiz Dizi–Film Tuzağı banka hesaplarını boşalttı. İstanbul merkezli 21 ilde yapılan operasyonlarda 46 kişinin hesabından toplam 14 milyon 714 bin TL çalındı.” ifadelerini kullandı.

1 Uygulamaya gizlenen zararlı yazılım
1.1 21 ilde eş zamanlı operasyon
1.2 27 şüpheli tutuklandı

Uygulamaya gizlenen zararlı yazılım

Yapılan çalışmalarda, cep telefonlarına indirilen uygulamanın içine gizlenen zararlı yazılım sayesinde kullanıcıların internet bankacılığı şifrelerinin ele geçirildiği belirlendi. Şüphelilerin özellikle gece saatlerinde hesaplara yetkisiz erişim sağlayarak vatandaşların paralarını çektiği tespit edildi.

21 ilde eş zamanlı operasyon

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında yapılan finansal analizler, banka kamera kayıtları ve baz istasyonu incelemeleri sonucunda 75 şüpheli belirlendi. 26 Ağustos’ta İstanbul merkezli 21 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 43 kişi gözaltına alındı.

27 şüpheli tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 27’si tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi, diğer şüphelilerin işlemleri ise sürüyor.

NationalTurk FR

