Gece para transferine NFC şartı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), son dönemde artan dolandırıcılık vakalarına karşı bankalara yeni bir talimat gönderdi. Gece saatlerinde gerçekleştirilen şüpheli işlemlerin önüne geçilmesi amacıyla getirilen düzenleme, özellikle yüksek tutarlı para transferlerini kapsıyor.

Bankaların internet sitelerinde yayımlanan bilgilere göre, saat 22.00 ile 06.00 arasında yapılacak belirli bankacılık işlemlerinde ek güvenlik doğrulaması zorunlu olacak.

20 bin TL üzeri para transferi işlemlerde NFC zorunlu

Yeni uygulamaya göre, özellikle 20 bin TL ve üzerindeki para transferlerinde kimlik kartı ile NFC doğrulaması şart koşulacak. Bu saat diliminde gerçekleştirilecek yüklü para transferleri, nakit avans çekimleri ve internet alışverişleri için de NFC onayı gerekecek.

Amaç, hesap sahiplerinin bilgisi dışında yapılan işlemlere karşı ikinci bir güvenlik katmanı oluşturmak.

NFC’si olmayanlar için görüntülü doğrulama

Telefonunda NFC özelliği bulunmayan kullanıcılar ise gece saatlerinde işlem yapmak istemeleri halinde bankaların müşteri hizmetlerine görüntülü olarak bağlanarak kimlik doğrulaması yapmak zorunda kalacak.

Bu uygulamanın, özellikle eski model cihaz kullanan müşterileri doğrudan etkilemesi bekleniyor.

Gece saatleri riskli görülüyor

Emniyet birimlerinin raporlarına göre dolandırıcılık vakalarının önemli bölümü gece saatlerinde gerçekleşiyor. Hesap sahiplerinin uykuda olduğu bu zaman diliminde güvenlik açıklarının daha kolay istismar edildiği belirtiliyor.

BDDK’nın yeni düzenlemeyle, gece yapılan işlemlerde güvenliği artırarak dolandırıcılık riskini azaltmayı hedeflediği ifade ediliyor.

