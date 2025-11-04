Devlet Bahçeli: Cumhur İttifakı yoluna devam edecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı’na ilişkin tartışmalara son noktayı koydu.

Devlet Bahçeli: Cumhur İttifakı hasbi bir birlikteliktir

Bahçeli, “Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı arasında Terörsüz Türkiye hedefi etrafında ne bir görüş ayrılığı ne de siyasi bir ihtilaf söz konusudur. Cumhur İttifakı bayraktır, vatandır, millettir” dedi.

İttifakın “hesabi değil, hasbi ve harbi bir birliktelik” olduğunu vurgulayan Bahçeli, “Yeni yüzyılın çatısını el birliği, güç birliği, inanç birliği, ülkü birliği eşliğinde imanla öreceğiz” ifadelerini kullandı.

‘MHP, İmralı heyetine katılmaya hazır’

Bahçeli, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarına da değinerek, Meclis’ten seçilecek milletvekillerinin İmralı’ya gitmesi gerektiğini söyledi. “Milliyetçi Hareket Partisi böylesi bir heyete katılmaya hazırdır,” diyen Bahçeli, “Korkuya, çekinceye gerek yok. Bugüne kadar İmralı açıklamalarının arkasında duruldu” dedi.

‘Cumhur İttifakı’nda kriz yok’

Bahçeli, muhalefetin “ittifak çatladı” yönündeki söylemlerine tepki gösterdi:

“Cumhur İttifakı’nda kriz arayanlar, papatya falı açıyor. Biz çeliğe su verdikçe, vatan aşkında tek yürek oldukça, onlar bu birliği anlayamıyor.”

Cumhur İttifakı’nın Türkiye’nin milli hedeflerinin en sağlam zemini olduğunu belirten Bahçeli, “Bu ittifak, Türk milleti sevdasının aşılmaz kalesidir” diye konuştu.

Cevdet Yılmaz: Menfaat değil, hakikat odaklı ittifak

Bahçeli’nin açıklamalarına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da sosyal medya hesabından destek verdi.

Yılmaz, “Cumhur İttifakı, demokratik siyasetin ana damarı, birliğimizin teminatıdır. Bu ittifak menfaat değil, hakikat odaklıdır,” ifadelerini kullandı.

Yılmaz, MHP liderinin değerlendirmesini “Terörsüz Türkiye ve Türkiye Yüzyılı yürüyüşünü akamete uğratma çabalarına verilmiş bilge bir cevap” olarak nitelendirdi.

Ömer Çelik: Cumhur İttifakı en stratejik cevabımızdır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de yaptığı açıklamada, Cumhur İttifakı’nın kararlılıkla yoluna devam ettiğini belirtti.

Çelik, “Ülkemizin etrafındaki kaos senaryolarına karşı en güçlü ve stratejik cevabımız Cumhur İttifakı’nın siyasi iradesidir. Cumhuriyetimizi koruyarak, demokrasimizi güçlendirerek ilerliyoruz,” dedi.

Çelik ayrıca, “Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Devlet Bahçeli’nin dirayetli duruşuyla hedeflerimize kararlılıkla ilerliyoruz. Aziz milletimizin duası en büyük gücümüzdür” ifadelerini kullandı.

