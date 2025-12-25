Fenerbahçe’de gözaltı krizi! Taraftarlar stat önünde toplandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, “uyuşturucu madde temin etme”, “uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak” ve “uyuşturucu kullanma” suçlamalarıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Gelişmenin ardından Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar ile Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Murat Emanetoğlu, Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi önünde toplanan taraftarlarla bir araya gelerek sürece ilişkin kapsamlı açıklamalarda bulundu.

Murat Salar: Adalete güvenimiz tam

Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar, yaşanan süreci adım adım anlatarak, “Sabah saatlerinde başkanımızın test sonuçları açıklandı. Sonrasında başkanımız daha bağımsız yerde test verdi ve kulübe döndü. Ziyaretçileri oldu. Akşamüstü saatlerinde kulüp binasında başkanımız gözaltına alındı. Şahsi ve kulüp avukatlarıyla birlikte başkanımız gitti. Süreci takip ediyoruz. Adalete güvenimiz tam. Fenerbahçe olarak bu süreçten güçlenerek çıkacağız” dedi.

Ahmet Murat Emanetoğlu: Yönetim olarak buradayız

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ahmet Murat Emanetoğlu, yönetim olarak sürecin başında olduklarını belirtti ve “Çok üzgünüz, yönetim olarak buradayız. Başkanımız hayatında böyle bir maddeyi görmediğini söyledi. Ayrıca başkanımızın birçok yaptığı spor tesisi var. Acaba testte ‘Yalancı pozitiflik durumu var mı?’ diye soru işareti bizlerde oluştu. Uzmanlardan görüşler aldık. Rapor bizle paylaşıldı. İdrar, kan ve tırnak testi negatif çıktı. Sadece saç testi pozitif çıktı. Sadece bir pozitif, yalancı pozitifi olarak değerlendirilebilir. İlaçlar, bitkisel otlar gibi şeyler yalancı pozitifliğe yol açabilir. Bir de bulaş durumunda olabilir. Bunu kullanmış biriyle temas olabilir. Burada çok kişi ziyarete geliyor, yanağa temas oluyor. Testin yapıldığı ortamda ve cihazda, bir önceki kişiden dolayı sonuç yanıltabiliyor. Saptanan miktarın alt limitleri var. Bunları hukukçularımız değerlendirecek” diye konuştu.

“Hep birlikte olduğumuzda daha güçlüyüz”

Emanetoğlu, camiaya itidal çağrısı yaptı ve “Başkanımız hayatında görmediği ve kullandığı bir şey için ilk uçakla buraya geldi. Bu görmediği ve kullanmadığı için Adli Tıp’ta tekrarını istedi. Ayrıca bu testi başka nerede yapabilme imkanı olduğunu istemiştir. Biz de araştırdık ve yardımcı olduk. Adli Tıp’ta bu testin tekrarını isteyeceğiz. İtidalli olmak lazım, bir Fenerbahçemiz var. Hep birlikte olduğumuzda güçlüyüz. Bunu vurgulamak istiyoruz” dedi.

Taraftarlar stat önünde toplandı

Sadettin Saran’ın gözaltına alınmasının ardından sarı-lacivertli taraftarlar, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi önünde toplanarak destek tezahüratlarında bulundu. Güvenlik güçlerinin geniş önlem aldığı alanda, taraftarların bekleyişi uzun süre devam etti.

Ertan Torunoğulları: Başkanımız çok rahat

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, Maslak’taki İstanbul İl Jandarma Komutanlığı önünde basın mensuplarına açıklama yaptı. Torunoğulları, “Yüce Türk adaletine inanıyoruz. Sadettin Saran başkanımızla sürekli iletişim halindeyiz. Başkanımız çok rahat” dedi.

Torunoğulları, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sadettin Saran başkanımızla sürekli iletişim halindeyiz. Başkanımız çok rahat. Bize de işlerimize devam etmemizi, taraftarlarımızla sürekli kontak halinde olmamızı, taraftarlarımızın sakin ve rahat olmalarını istiyor. Başkanımızda herhangi bir sıkıntı yok. Yüce Türk adaletine inanıyoruz. Yarın da hep birlikte bunu göreceğiz.”

Ali Koç ziyarette bulundu

Torunoğulları, eski Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un da Sadettin Saran’ı ziyaret ettiğini belitti ve “Ali Koç, nezaket ziyaretinde bulundu. Başkanımızla sohbet ettiler. Fenerbahçe camiasında herkes ayaklanmış durumda. Herkes birlikte. Taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Fenerbahçe’den resmi açıklama

Fenerbahçe Spor Kulübü, kamuoyunda oluşan yanlış anlamaları gidermek amacıyla resmi internet sitesinden şu açıklamayı yaptı:

“Yaşanan sürece ilişkin olarak kamuoyunda oluşan bazı yanlış anlamaları gidermek amacıyla bir bilgilendirme yapılması ihtiyacı doğmuştur. Başkanımız Sayın Sadettin Saran, devam eden adli süreç kapsamında, ilgili makamların yönlendirmesi ve gözetimiyle birlikte kulübümüzden kendi aracıyla Maslak İl Jandarma Komutanlığı’na gitmiştir. Süreç, başından itibaren son derece sakin ve medeni bir şekilde yürütülmüştür. Başkanımıza, ilgili birimler tarafından gerekli tüm kolaylıklar sağlanmış olup; Sayın Başkanımız da sürecin her aşamasında yapıcı ve sorumlu bir tutumla eşlik etmiştir. Sürecin bu aşamasında, yüce Türk yargısına güvenmek ve itidalli bir duruş sergilemek, her Fenerbahçeliden en önemli ricamızdır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den tepki

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar ile telefonda görüşerek süreç hakkında bilgi aldı. CHP’den yapılan açıklamaya göre Özel, daha önce ifadeye çağrıldığında yurt dışından gelen Sadettin Saran’ın kulüp binasında jandarma ekiplerince gözaltına alınmasını “provokatif ve düşmanca” bulduğunu ifade etti. Özel, süreci yakından takip ettiklerini belirterek Fenerbahçe camiasına geçmiş olsun dileklerini iletti.

