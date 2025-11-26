50 bin mahkûma Covid tahliyesi

Mahkûmlara Covid düzenlemesiyle erken tahliye

Yargı Paketi yarın Meclis Başkanlığı’na sunulacak. Covid düzenlemesi de pakette yer alacak.

Covid düzenlemesinden 50-55 bin mahkûmun yararlanması bekleniyor. Koşulları tamamlanan mahkûmlar da yararlanacağı için sayının yükselmesi bekleniyor.

31 Temmuz 2023’ten önce hükmü kesinleşmiş olanlara tanınan hakların hüküm kesinleşmesi yerine 31 Temmuz 2023 öncesi suç işleme tarihi dikkate alınarak koşullu salı verme hakkından yararlanmaları öngörülüyor.

NTV’nin aktardığı bilgilere göre, Covid-19 döneminde şartlı salıverme ve denetimli serbestlik için 3 sene öngörülmüştü. Ancak o dönemde hali hazırda yargılaması devam eden kişiler bundan yararlanamamıştı. Bu başlık, ilk etapta mayıs ayında gündeme gelmişti.

Eğer Meclis‘te son düzenlemede bir değişiklik olmazsa; taslak içinde yer alan başlığa göre 31 Temmuz 2023 tarihinden önce suç işleyenler, bu suç nedeniyle yargılaması yargıdan dolayı aksayanlar için böyle bir kolaylık sağlanacak. 3 yıl daha erken denetimli serbestliğe ayrılabilmenin önü açılacak.