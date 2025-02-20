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CHP Kurultay İptal Davasında Yeni Gelişmeler

CHP Kurultay İptal Davasında Yeni Gelişmeler: Mahkeme Tedbir Talebini Reddetti, Soruşturma Derinleşiyor

NationalTurk NL20/02/2025
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CHP kurultayı hakkında karar verildi.
CHP kurultayı hakkında karar verildi. Mahkeme delil yetersiz dedi. İptal Kararı beklenmiyor .
Seyşeller

CHP Kurultay İptal sürecinde, Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultay’ın iptali ve mevcut yönetimin görevden uzaklaştırılması talebiyle açtığı davada, ihtiyati tedbir talebini reddetti. Mahkeme, davacının iddialarını yaklaşık ispat seviyesinde delillerle destekleyemediğini belirtti.

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1 CHP Kurultay İptal Sürecinin Başlangıcı ve İddialar
1.1 MASAK’ın Dahil Olması ve Soruşturmanın Derinleşmesi
1.2 CHP’den İddialara Yanıt
1.2.1 Sürecin Devamı ve Olası Sonuçlar

CHP Kurultay İptal Sürecinin Başlangıcı ve İddialar

CHP Kurultay İptal tartışmaları, Lütfü Savaş’ın, kurultayda delege iradesinin rüşvet ve baskı yoluyla manipüle edildiği iddialarıyla Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurmasıyla başladı. Savaş, dava dilekçesinde, delegelere para, ev, araba ve elektronik cihazlar gibi menfaatler sunulduğunu öne sürerek, kurultayın tüm sonuçlarıyla iptal edilmesini talep etti.

Lütfü Savaş öncülüğünde açılmak istenen iptal davası red edildi. Gerekçe delil yetersizliği .
4- 5 Kasım 2023 Tarihinde gerçekleşen Kurultay Ekrem İmamoğlu tarafından yönetilmiş , Kurultay sonucunda Özgür Özel CHP Genel Başkanı Olmuştu. Lütfü Savaş öncülüğünde açılmak istenen CHP Kurultay  iptal davası red edildi. Gerekçe delil yetersizliği .

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Soruşturması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, “kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı” iddiaları üzerine soruşturma başlattı. Bu kapsamda, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eski CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi tanık sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Ayrıca, bazı delegelerin de ifadeleri alındı.

MASAK’ın Dahil Olması ve Soruşturmanın Derinleşmesi

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), soruşturma kapsamında devreye girerek, dosyada adı geçen tüm delegelerin banka kayıtları ve mal varlıklarını incelemeye başladı. Bu gelişme, soruşturmanın finansal boyutunun da araştırıldığını gösteriyor.

CHP’den İddialara Yanıt

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, iddialara tepki göstererek, “Bu kurultay en az diğer CHP kurultayları kadar temiz, onurlu bir kurultaydır.” ifadelerini kullandı. Parti yönetimi, kurultayın demokratik ve şeffaf bir şekilde gerçekleştirildiğini savunuyor.

Sürecin Devamı ve Olası Sonuçlar

Mahkemenin ihtiyati tedbir talebini reddetmesiyle birlikte, mevcut CHP yönetimi görevine devam ediyor. Ancak, davanın esasına ilişkin yargılama süreci ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma devam ediyor. Önümüzdeki günlerde, toplanacak yeni deliller ve tanık ifadeleri doğrultusunda, davanın seyrinde önemli gelişmeler yaşanabilir. Bu süreç, CHP’nin iç dinamikleri ve siyasi geleceği açısından kritik bir öneme sahip.

Not: Bu haber, mevcut kaynaklar ve gelişmeler doğrultusunda hazırlanmıştır. Sürecin ilerleyen aşamalarında yeni bilgiler ve resmi açıklamalar doğrultusunda güncellemeler yapılabilir.

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NationalTurk NL20/02/2025
136 1 dakika okuma süresi
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