Manchester United, açıklamalarıyla dünya gündemine oturan Cristiano Ronaldo’ya ceza vermeye hazırlanıyor. / Ronaldo Ceza İle Karşı Karşıya: 1 Milyon Sterlin!

İngiliz ekibi Manchester United’da forma giyen Cristiano Ronaldo, İngiltere’de çok konuşulacak bir röportaj vermiş ve dünya gündemine oturmuştu.

Ronaldo Ceza İddiası: 1 Milyon Sterlin

The Telegraph’ın haberine göre; Erik ten Hag ve Manchester United yönetimi, Cristiano Ronaldo’ya verilecek ceza için toplanıyor. Cezanın 1 milyon pound’un (1.15 milyon euro) üzerinde olacağı iddia edildi.

Ronaldo‘nun kulübe yönelttiği eleştirilere tepki gösteren Manchester Unitedlı taraftarlar, kulübü de sert bir duruş göstermeye zorluyor. Ronaldo’ya karşı tavır alan sadece taraftarlar ve yönetim değil. Manchester United’ın diğer oyuncuları da Tottenham maçında oyuna girmeyi reddetmesi ve takım içerisindeki bazı davranışlarının hayal kırıklığı yaratması nedeniyle Portekizle yıldıza karşı soğuk davranmaya başladı.

İngiliz basınına yansıyan haberlere göre takım arkadaşları, Ronaldo’nun ayrılığı durumunda takımın daha iyi olacağına inanıyor. Ronaldo’nun soyunma odası içerisinde de bazı öfke nöbetleri geçirdiği, bu anların takımın konsantrasyonunu bozduğunun altı çizildi.

Ronaldo Ne Demişti?

Cristiano Ronaldo röportajın en dikkat çeken bölümlerinden birinde Manchester United menajeri Eric ten Hag hakkında ağır sözler kullanarak şunları söyledi:

“Manchester United bana ihanet etti. Eric ten Hag’a saygı duymuyorum çünkü o bana saygı duymuyor. Bana saygı göstermeyen birine ben de saygı duymam! Çok fazla üzerime geldiler, beni sürekli ayrılmam için zorladılar. Kötü gidişatın sorumlusu benmişim gibi gösterildim. Sadece teknik direktör değil kulübün çevresindeki bazı kişilerce bu yapıldı. İhanete uğramış gibi hissettim.”

Ronaldo kendisini eleştiren eski takım arkadaşı Wayne Rooney ile ilgili de konuşurken şunları kaydetti:

“Beni neden bu kadar sık eleştirdiğini bilmiyorum. Sanırım ben hala üst seviyede oynamaya devam ediyorum, o ise emekli oldu. Sebebi bu diye düşünüyorum”

Beklenen oldu Cristiano Ronaldo krizi büyüdü.

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