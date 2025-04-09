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CHP’li Mahir Polat’a ev hapsi kararı

Silahlı terör örgütüne yardım ettiği iddiasıyla tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, sağlık durumu nedeniyle ev hapsine alındı. Karar, Adli Tıp değerlendirmesinin ardından verildi.

NationalTurk FR09/04/2025
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Silahlı terör örgütüne yardım ettiği iddiasıyla tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, sağlık durumu nedeniyle ev hapsine alındı.
Silahlı terör örgütüne yardım ettiği iddiasıyla tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, sağlık durumu nedeniyle ev hapsine alındı.
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23 Mart’tan bu yana silahlı terör örgütüne yardım etme suçlamasıyla tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat hakkında dikkat çeken bir karar alındı. Yargı süreci devam eden Polat, sağlık sorunları gerekçesiyle ev hapsine alındı. Mahkeme, Polat’ın konutu terk etmemesi yönünde karar vererek tahliyesini sağladı.

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1 Mahir Polat cezaevinden hastaneye kaldırılmıştı
1.1 Adli Tıp devreye girdi

Mahir Polat cezaevinden hastaneye kaldırılmıştı

Mahir Polat, tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan 29 Mart’ta ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan kontroller sonucunda anjiyo uygulanan Polat, yoğun bakımda gözetim altında tutulduktan sonra 31 Mart’ta taburcu edilerek tekrar cezaevine götürülmüştü.

Adli Tıp devreye girdi

Mahir Polat’ın sağlık durumu nedeniyle 1 Nisan sabah saatlerinde İstanbul Adli Tıp Kurumu’na sevki sağlandı. Burada yapılan değerlendirme sonrası mahkeme, konutu terk etmeme koşuluyla ev hapsi kararı verdi. Polat, kararın ardından cezaevinden tahliye edildi.

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NationalTurk FR09/04/2025
168 1 dakika okuma süresi
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