CHP’li Mahir Polat’a ev hapsi kararı

23 Mart’tan bu yana silahlı terör örgütüne yardım etme suçlamasıyla tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat hakkında dikkat çeken bir karar alındı. Yargı süreci devam eden Polat, sağlık sorunları gerekçesiyle ev hapsine alındı. Mahkeme, Polat’ın konutu terk etmemesi yönünde karar vererek tahliyesini sağladı.

Mahir Polat cezaevinden hastaneye kaldırılmıştı

Mahir Polat, tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan 29 Mart’ta ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan kontroller sonucunda anjiyo uygulanan Polat, yoğun bakımda gözetim altında tutulduktan sonra 31 Mart’ta taburcu edilerek tekrar cezaevine götürülmüştü.

Adli Tıp devreye girdi

Mahir Polat’ın sağlık durumu nedeniyle 1 Nisan sabah saatlerinde İstanbul Adli Tıp Kurumu’na sevki sağlandı. Burada yapılan değerlendirme sonrası mahkeme, konutu terk etmeme koşuluyla ev hapsi kararı verdi. Polat, kararın ardından cezaevinden tahliye edildi.