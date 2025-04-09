Kan donduran cinayet ! Anne, kızını öldürdü

Samsun’un Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi’nde yaşanan olayda, bir anne, 34 yaşındaki öğretmen kızını öldürdü. Olay gecesi 112’yi arayan S.G. (61), kızı T.G’nin banyoda bileğini keserek yaşamına son verdiğini söyledi. Polis ve sağlık ekipleri ihbar üzerine adrese ulaştı.

Otopside şüphe uyandıran detaylar

Rehberlik öğretmeni olarak görev yapan T.G’nin, ilk incelemede bileğini keserek intihar ettiği düşünülse de, otopsi sonucunda genç kadının boğularak hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Boynundaki travmatik izler ve kırıklar, olayın cinayet olduğunu gözler önüne serdi.

Cinayet itirafı geldi

Otopsi raporu sonrasında gözaltına alınan anne S.G, poliste verdiği ifadede yaşananları itiraf etti. Olay gecesi kızıyla tartıştıklarını ve kendisini tehdit altında hissettiğini belirten anne, “Boğazını sıktım, yere düştü. Ölmüştü. Ardından mutfaktan bıçak alıp bileğini keserek intihar süsü verdim ve polisi aradım” dedi.

Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Polisteki işlemleri tamamlanan S.G, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.