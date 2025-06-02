DEVA Partili Metin Gürcan’a 16 yıl 8 ay hapis
Eski asker ve DEVA Partisi Kurucu Üyesi Metin Gürcan, gizli bilgi temin etmek suçundan hapis cezasına çarptırıldı.
Eski asker ve DEVA Partisi Kurucu Üyesi Metin Gürcan, “gizli kalması gereken bilgileri temin etmek” suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Gürcan’a casusluk iddiasıyla ağır ceza
Türkiye’nin siyasi gündemini sarsan davada, eski asker ve akademisyen Metin Gürcan hakkında karar çıktı. DEVA Partisi’nin kurucu üyelerinden Gürcan, yabancı misyon temsilcilerine casusluk yaptığı suçlamasıyla yargılandığı davada, “gizli kalması gereken belgeleri temin etmek” suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Metin Gürcan hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, Gürcan’ın yabancı misyon temsilcilerine gizli askeri belgeler temin ettiği iddiası yer aldı. Başsavcılığın hazırladığı iddianame, Gürcan’ın bu eylemiyle milli güvenliği tehdit ettiğini öne sürdü.
Metin Gürcan, 2021 yılında tutuklanmış, 2022’de ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılarak tutuksuz yargılanmaya başlanmıştı. Ancak kararın açıklanmasıyla birlikte Gürcan yeniden tutuklandı.