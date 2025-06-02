En Son Haberler

DEVA Partili Metin Gürcan’a 16 yıl 8 ay hapis

Eski asker ve DEVA Partisi Kurucu Üyesi Metin Gürcan, gizli bilgi temin etmek suçundan hapis cezasına çarptırıldı.

NationalTurk FR02/06/2025
5 Bir dakikadan az
Eski asker ve DEVA Partisi Kurucu Üyesi Metin Gürcan, gizli bilgi temin etmek suçundan hapis cezasına çarptırıldı.
Eski asker ve DEVA Partisi Kurucu Üyesi Metin Gürcan, gizli bilgi temin etmek suçundan hapis cezasına çarptırıldı.
WTS ile Ayın Fırsatları

Eski asker ve DEVA Partisi Kurucu Üyesi Metin Gürcan, “gizli kalması gereken bilgileri temin etmek” suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Gürcan’a casusluk iddiasıyla ağır ceza

Türkiye’nin siyasi gündemini sarsan davada, eski asker ve akademisyen Metin Gürcan hakkında karar çıktı. DEVA Partisi’nin kurucu üyelerinden Gürcan, yabancı misyon temsilcilerine casusluk yaptığı suçlamasıyla yargılandığı davada, “gizli kalması gereken belgeleri temin etmek” suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Metin Gürcan hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, Gürcan’ın yabancı misyon temsilcilerine gizli askeri belgeler temin ettiği iddiası yer aldı. Başsavcılığın hazırladığı iddianame, Gürcan’ın bu eylemiyle milli güvenliği tehdit ettiğini öne sürdü.

Metin Gürcan, 2021 yılında tutuklanmış, 2022’de ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılarak tutuksuz yargılanmaya başlanmıştı. Ancak kararın açıklanmasıyla birlikte Gürcan yeniden tutuklandı.

Bağlantılar
NationalTurk FR02/06/2025
5 Bir dakikadan az
Yunanistan Golden

NationalTurk FR

NationalTurk Haber Merkezi, En Son Haberleri Gündemi, Spor Haberlerini, Ekonomi, Seyahat, Magazin, Politika ve Son Dakika Haberlerini en doğru ve objektif şekilde size ulaştırır.NationalTurk | Objektif | Bağımsız | Farklı

Bir yanıt yazın

Maldivler Turu
Başa dön tuşu