Ali Babacan Halk TV’de Konuştu! Ekonominin Başına Geçecek mi?

Programda partisinin ve Altılı Masa’nın hedeflerini anlatan Ali Babacan Halk TV ekranlarında merak edilen bir soruya da yanıt verdi.

Babacan, Reuters haber ajansının, Altılı Masanın iktidara gelmesi halinde ekonominin başına geçeceği yönündeki iddiasının hatırlatılması üzerine şu açıklamaları yaptı:

“Bu bizim herhangi bir siyasi partiyle konuştuğumuz bir husus değil. Bu ve buna benzer konular partiler arasında bugüne kadar hiç konuşulmadı, hiç değerlendirilmedi. Ama ben şunu söyleyeyim. Yeni hükümet yapısında 20 tane bakanlık olacak. 20 bakanlığın bütün çalışma alanlarını biz hazırladık. Yani 20 bakanlığı 5 yıl boyunca meşgul edecek her şey hazır.

Konu hukuk adalet ise burada bakın 198 maddelik yargı reformu eylem planımız var. 354 maddelik temel haklar eylem planımız var. Biz DEVA Partiisi olarak her şeye hazırız. Sağlığa da ekonomiye de güvenliğe de hepsine hazırız.

Bir de ortak politikalar metnimiz var. Hepsine hazırız hiç sorun değil. Bir ülke nasıl yönetilir bir devlet nasıl yönetilir, kurumsal yapılar nasıl ayağa kaldırılır tamamına hazırız. Sadece çalışmalarla değil insan kaynağı yapısı olarak da hazırız.

Diyelim ki Sağlık Bakanlığı’nın yeniden düzenlenmesi mi gerekiyor. Hangi pozisyona kimi istiyorsunuz, hazır insanlar. Mevcut kadrolardan da yararlanacağız. Devlet yapısı içinde çok düzgün, işinin ehli insanlar var. Fakat düzgünse, dürüstse dışarı itiliyor. Çünkü dürüstler yanlışlara izin vermiyor ya. Kardeşim bu her şeye itiraz ediyor ya at bunu kenara diyorlar. Dürüst insanların dışlandığı bir yapı var şu anda. Sırf denileni yaptığı için, hiçbir şeye itiraz etmediği için ve yanlışların içinde olmaya razı oldukları için görevlendirilen bir sürü yanlış insan şu an görevde.”

