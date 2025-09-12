AvrupaEn Son Haberler

Fransa’da korkunç cinayet

2014'te Irak'tan Fransa'ya kaçan Süryani Hristiyan misyoner Ashur Sarnaya, Lyon'da feci şekilde öldürüldü

NationalTurk NL12/09/2025
9 Bir dakikadan az
2014'te Irak'tan Fransa'ya kaçan Süryani Hristiyan misyoner Ashur Sarnaya, Lyon'da feci şekilde öldürüldü
WTS ile Ayın Fırsatları

 

Fransa bu cinayeti konuşuyor

Fransa‘da Hristiyan misyoner Ashur Sarnaya, suikast sonucu öldürüldü. 45 yaşındaki Sarnaya, 2014’te İŞİD’den kaçarak Fransa’nın Lyon kentine yerleşmişti. Engelli olan Hristiyan misyoner, tekerlekli sandalyesiyle evine dönerken açtığı canlı yayın esnasında, yanına yaklaşan radikal İslamcı bir teröristin boynuna sapladığı bıçakla hayatını kaybetti. TikTok’ta Hristiyanlıkla ilgili yayınladığı videolarla kısa sürede büyük hayran kitlesine ulaşan Süryani din adamı uzun zamandır radikal dincilerin ölüm listesindeydi.

 

Bağlantılar
NationalTurk NL12/09/2025
9 Bir dakikadan az
Yunanistan Golden

NationalTurk NL

NationalTurk NL - Haber Merkezi, En Son Haberleri Gündemi, Spor Haberlerini, Ekonomi, Seyahat, Magazin, Politika ve Son Dakika Haberlerini en doğru ve objektif şekilde size ulaştırır. NationalTurk | Objektif | Bağımsız | Farklı

Bir yanıt yazın

Maldivler Turu
Başa dön tuşu