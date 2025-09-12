AvrupaEn Son Haberler
Fransa’da korkunç cinayet
2014'te Irak'tan Fransa'ya kaçan Süryani Hristiyan misyoner Ashur Sarnaya, Lyon'da feci şekilde öldürüldü
Fransa bu cinayeti konuşuyor
Fransa‘da Hristiyan misyoner Ashur Sarnaya, suikast sonucu öldürüldü. 45 yaşındaki Sarnaya, 2014’te İŞİD’den kaçarak Fransa’nın Lyon kentine yerleşmişti. Engelli olan Hristiyan misyoner, tekerlekli sandalyesiyle evine dönerken açtığı canlı yayın esnasında, yanına yaklaşan radikal İslamcı bir teröristin boynuna sapladığı bıçakla hayatını kaybetti. TikTok’ta Hristiyanlıkla ilgili yayınladığı videolarla kısa sürede büyük hayran kitlesine ulaşan Süryani din adamı uzun zamandır radikal dincilerin ölüm listesindeydi.