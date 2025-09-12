Cinayeti işleyen Tyler Robinson!

Tyler Robinson’ın notları çok iyi!

Çarşamba günü verdiği konferans sırasında vurularak öldürülen aşırı sağcı aktivist Charlie Kirk cinayetinin bir numaralı zanlısının ismi belli oldu. ABD Başkanı Donald Trump’ın kısa bir süre önce “Galiba katili yakaladık” dediği kişinin 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Tyler Robinson olduğu bilgisi kamuoyuna sızdı. Son derece parlak bir öğrenci olan Robinson’ın kendisini ihbar eden babası tarafından polis eve gelene kadar alıkonulduğu bilgisi de verildi. FBI, zanlının fotoğraflarını da inceleyerek cinayetin olduğu yerde aynı marka spor ayakkabı ve aynı güneş gözlüklü kişi olduğunu tespit etti. FBI kısa bir süre sonra basın toplantısı düzenleyerek olayla ilgili ayrıntılı açıklamalarda bulunacak.