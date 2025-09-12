Donald Trump: Galiba yakaladık!

Donald Trump: Gözaltına aldığımız kişi büyük ihtimalle katil!

ABD Başkanı Donald Trump, kendisine çok yakın olan Charlie Kirk cinayetine ilişkin konuştu. Fox News kanalında yayına katılan Trump, “Büyük ihtimalle katili yakaladık. Kendisi şu anda gözaltında. Zanlının 28-29 yaşlarında olduğunu söyleyebilirim. İlerleyen saatlerde daha fazla bilgi alacaksınız. Güvenlik yetkilileri çok büyük özveri ve işbirliği içerisinde çalışıyor. Kirk çok iyi bir insandı ve bunu hak etmedi. Bu katilin idam edilmesi lâzım. Kirk harika bir çocuktu ve TikTok desteğiyle bizim başkanlık seçiminde gençlerden beklenmedik derecede oy almamızı sağladı. Ben olay anı videosunu, korkunç görüntüler olduğu bana söylendiği için seyredemedim” ifadelerini kullandı. Donald Trump, şüpheliyi bir yakınının ihbar ettiğini söyledi. İhbar edenin 100 bin dolar ödül alacağı öne sürülmüştü.