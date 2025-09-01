FutbolSporTürkiye

Galatasaray kalecisini buldu

Önce Ederson, ardından Emiliano Martinez transferlerinde başarılı olamayan Galatasaray, Toulouse'un kalecisi Guillaume Restes'i transfer ediyor

Galatasaray sonunda kaleci aldı!

Galatasaray, 2011’den bu yana formasını giyen Fernando Muslera’nın ayrılmasının ardından kaleci arayışlarını sürdürüyordu. Sarı-kırmızılılar, Manchester City’den Ederson‘u ezeli rakibi Fenerbahçe’ye kaptırırken ardından İngiliz ekibinin istediği Paris Saint Germain’den Gianluigi Donnarumma transferinde de başarısız oldu. Galatasaray’ın son olarak yokladığı bir diğer İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa’nın file bekçisi Emiliano Martinez’den de ret yanıtı aldı. Avrupa’da transferin son günü olmasından da yararlanan Galatasaray, sonunda Fransa Ligue 1 temsilcisi Toulouse’un kalecisi Guillaume Restes’i bitirdi. Galatasaray’ın 20 milyon Euro bonservis+artı sonraki satıştan yüzde 10 kâr payı bedeliyle anlaştığı 20 yaşındaki kalecinin bu gece İstanbul’da olması bekleniyor. Galatasaray’dan yıllık 3 milyon Euro alacak Restes, altyapısından yetiştiği Toulouse’da bu sezon ilk 3 lig maçında da oynarken geçen sezon ise 31 karşılaşmada görev aldı.

