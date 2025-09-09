Fransa’da yeni başbakan belli oldu: Sebastien Lecornu göreve getirildi

Fransa’da ardı ardına yaşanan hükümet krizlerinin son perdesinde, Başbakan François Bayrou’nun düşmesiyle boşalan koltuğa kimin oturacağı merak konusuydu. Elysee Sarayı, beklenen açıklamayı yaptı. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, kabinedeki görev süresi sona eren Savunma Bakanı Sebastien Lecornu’yu başbakan olarak atadı. 39 yaşındaki Lecornu, yalnızca bir yıl içinde ülkenin dördüncü başbakanı oldu.

Uzlaşma göreviyle başladı

Fransız Cumhurbaşkanlığı, Macron’un yeni başbakandan ilk olarak parlamentodaki tüm siyasi güçlerle görüşmesini ve bütçe dahil kritik politikalarda uzlaşma aramasını istediğini duyurdu. Lecornu’nun önünde hem mali çıkmazı aşmak hem de toplumsal gerilimi yatıştırmak gibi zorlu bir görev bulunuyor.

Protestolar kapıda

Lecornu, göreve başladığı günlerde ülke çapında yeni bir gösteri dalgasıyla karşı karşıya. Yarın düzenlenmesi planlanan protestoların ardından, 18 Eylül’de daha geniş kapsamlı bir sendika grevi gündemde. Bu gelişmeler, yeni başbakanın ilk sınavı olacak.

Sebastien Lecornu kısa sürede yükselen bir isim oldu

Siyasi kariyerine genç yaşta başlayan Lecornu, 2017’de Cumhuriyetçiler’den ayrılarak Macron’un hareketine katıldı. Yerel yönetimlerden çevre bakanlığına, denizaşırı topraklardan savunmaya kadar farklı alanlarda görev alan Lecornu, hızlı yükselişiyle dikkat çekti.

