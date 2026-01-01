Galata Köprüsü’nde Filistin için tarihi buluşma

Filistin’de yaşanan katliama tepki göstermek amacıyla 1 Ocak’ta İstanbul’da düzenlenen büyük yürüyüş, Galata Köprüsü’nü insan seline çevirdi. Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) öncülüğünde, İnsanlık İttifakı ve Milli İrade Platformu çatısı altında gerçekleştirilen eyleme, Türkiye’nin dört bir yanından gelen vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Camilerden Galata Köprüsü’ne yürüyüş

Eylem öncesinde Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet Camisi, Yeni Cami ile Fatih ve Süleymaniye camilerinin önünde toplanan kalabalıklar, sloganlar ve tekbirler eşliğinde Galata Köprüsü’ne yürüdü. Soğuk havaya rağmen birçok vatandaşın çocuklarıyla birlikte alanda yer aldığı görüldü.

Katılım sayısı 520 bin olarak açıklandı

Eylem sırasında emniyet yetkililerince yapılan anonsla, Galata Köprüsü’ndeki buluşmaya yaklaşık 520 bin kişinin katıldığı bildirildi. Program boyunca alanda Filistin için dualar okundu.

“Bu millet soykırıma karşı dimdik ayakta”

Eylemde konuşan TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci, şu ifadeleri kullandı:

“Bugün burada yüz binler var. Bu soykırıma karşı dimdik duran onurlu bir millet var. Suskunluğun duvarı yıkılıyor, alışkanlığın zinciri kırılıyor, tarihe vicdan kaydı düşülüyor.”

Gazze’de yaşananlara ilişkin rakamlar paylaşan Beşinci, 27 ayda 210 bin ton bomba atıldığını, on binlerce sivilin hayatını kaybettiğini ve binlerce ailenin tamamen yok edildiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler’e sert eleştiri

Beşinci, Birleşmiş Milletler’i de hedef alarak, Gazze’de yaşananların insan hakları beyannamesinin açık ihlali olduğunu vurguladı ve uluslararası sessizliği sert sözlerle eleştirdi.

Bilal Erdoğan: Bu bir savaş değil, soykırımdır

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da yaptığı konuşmada, Gazze’de yaşananların bir savaş değil, sistematik bir yok etme politikası olduğunu belirtti. Erdoğan, İsrail’in uygulamalarını eleştirerek mücadelenin süreceğini söyledi.

“Biz sinmeyeceğiz, biz susmayacağız, biz Filistin’i unutmayacağız, unutturmayacağız.”

Boykot çağrısı

Konuşmasında boykot vurgusu yapan Erdoğan, zulmün yalnızca silahla değil ekonomik ilişkilerle de sürdürüldüğünü ifade ederek bireysel sorumluluğa dikkat çekti.

400’den fazla STK destek verdi

Eyleme 400’ü aşkın sivil toplum kuruluşu destek verirken, farklı spor kulüplerinin taraftar gruplarının da alanda yer aldığı görüldü. Program, yapılan dualarla devam etti.

