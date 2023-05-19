19 Mayıs ve Dış Türkler!

1- 450 bin Kırım Tatar Türkü 79 yıl önce 18 Mayıs 1944 gecesi insanlık dışı muamelelerle hayvan vagonlarına bindirilerek vatanları Kırım’dan Sibirya ve Orta Asya çöllerine sürgüne gönderilmiştir ve 100 bin Tatar Türkü yolda ölmüştür.

2- Rusya ve Komünizm soslu Rus Emperyalizmi dedin mi yaprakları açan Türk solunun propagandanın aksine Kırım Türkleri 2. Dünya Savaşında Almanya saflarında savaşmamıştır, savaşdığı iddia edilen Kırım Türkleri de Almanya’nın esir aldığı Kızıl Ordu’ya mensup Kırımlılar arasından toplanan zoraki gönüllülerdi.

3- Türkler mağdur edilince ortadan kaybolan Türk entelektüeller (kendi tabirleriyle Türkiyeli entellektüeller), özellikle Kırım Türklerini ve Çin işgali altında bulunan Doğu Türkistan’a ve Uygur Türklerine neden kayıtsızlar!?

4- Müslümanlar kardeştir diyen, millet değil ümmetiz diyenler için Kırım ve Uygur Türkleri hangi dindendir?

Türklüklerinden asla taviz vermeyen ve Türk İslam anlayışının bozulmayan temsilcileri Kırım Tatarlarını ve Uygur Türklerini yalnız bırakmaları ve dinsizlikle suçladıkları solla Kırım ve Uygur Türkleri konusunda aynı safta olmalarının sebebi nedir?

5- 21 Mayıs 1864’de Çerkezler ve Kafkasya Türkleri büyük bir sürgüne maruz kaldı ve 21 Mayıs Çerkesler için kara bir gündür, Ruslara karşı aralıklarla 300 yıl direnen Kafkasya’nin bu kadim halkının kadim yurtlarını kaybetmelerinin bu yıl 159. yıldönümü, vatanlarını 300 yıl dövüşe dövüşe savundular öyle bazılarının kardeşlerimiz dediği Suriyeli ve Afgan istilacılar gibi ülkelerini arkadan vurup kaçmadılar ve Suriyelileri geri göndermeyiz diyenlerin bir bürokratı geçtiğimiz aylarda Tarabya’da Çin Konsolosluğu önünde Çin’in zulmünü protesto eden Uygur Türklerine “Çin’e gidin Çin’e diyerek” Afgan, Suriyeli ve Pakistanlı istilacılara ardına kadar açık olan kapıdan Türkiye’den çıkışı gösteriyordu.

6- 19 Mayıs 1919’da Atatürk o kutlu mücadeleyi başlatmasaydı hiç şüpheniz olmasın bizde Kırım, Ahıska Türkleri ve Çerkezler gibi yersiz yurtsuz vatansız kalacaktık, yani Atatürk olmasaydı ne vatanımız olacaktı ne de biz olacaktık, bunu hepimiz bildiği halde felaketi yaşamış Türklere neden sahip çıkmıyoruz, yada Türkün Türk’ten başka dostu yoktur paylaşımları yaparken aslında “bende Türkün dostu değilim fakat diğerleri bana sahip çıksın, çıkmazsa onu düşman ilan ederim mi demek istiyorlar”, eğer öyle değilse bırakın başka toplumları önce zor durumdaki Türk’e eli siz uzatacaksınız, biz uzatacağız çünkü bağımsız ve en güçlü Türk devletinin vatandaşıyız!

7- 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız hepimize kutlu olsun ve TC’yi sonsuza kadar yaşatırken, dış Türkleri de unutmayalım, Atatürk onları unutmadı bizde unutmayalım.

Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve vatanımız için canlarını feda eden aziz Şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum.

Metin Yılmaz – NationalTurk

YUNANİSTAN KİRA GARANTİLİ GOLDEN VİSA PROJESİ

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