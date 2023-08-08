Erkin Koray’ın “En Rock” Şarkıları

Arabesk kokan Şaşkın, Estarabim, Arap Saçı, Fesuphanallah gibi hit şarkıları nedeniyle zaman zaman “rockçı” olmamakla suçlanan Erkin Koray rock şarkılarıyla da hiçbir zaman unutulmayacak.

Pop müziğin bile yeni yeni geldiği 1960’lar Türkiye’sinde rock müzik yapma cesareti gösteren, uzattığı saçları nedeniyle Beyoğlu’nda sürekli laf atılan, kavgaya karışan, gençliği hippi akımının etkisiyle geçen Erkin Koray, 60 yıllık sanat hayatında birçok esere imza attı.

Yaptığı başarılı rock müzik çalışmalarıyla Türkiye’de çok da fazla ilgi görmeyen sanatçının kaderini değiştiren ise yaptığı müziğe arabesk dokunuşlar eklemesi oldu. Şaşkın ve Fesuphanallah’ın yer aldığı 45’lik ile 1974’de tüm ülkeyi sallayan Koray, daha sonra da rock çalışmaları yapmaya devam etti.

İşte Erkin Koray’ın “en rock” hatta “hard rock” diyebileceğimiz şarkılarından bazıları;

1 – Akrebin Gözleri

Kimilerine göre Türk rock müzik tarihinin en sağlam birkaç parçasından biri olan Akrebin Gözleri, 7 dakikalık bir saf rock şöleni;

2 – Bir Eylül Akşamı

Dünyanın en büyük rock gruplarından Rolling Stones’un solisti Mick Jagger verdiği bir röportajda grubun en hit şarkılarından “Paint it Black”te Türk esintileri olduğunu söylemişti. Esinti diyerek geçiştirmiş ama şarkı direkt olarak Erkin Koray’ın 1962’de yaptığı “Bir Eylül Akşamı”nın uyarlamasıydı;

3 – Krallar

Erkin Koray’ın en sıra dışı şarkılarından biri. Şaşkın-Fesuphanallah fırtınası arasında şöhretine güvenerek ortamlara sağlam bir rock şarkısı salmak isteyen Erkin Koray Krallar ile bunu başarıyor. Ama 70’ler Türkiye’sinde bu sound yine ilgi görmüyor;

4 – Mezarlık Gülleri

Bazı riffleri Black Sabbath’ın Electric Funeral şarkısına benzetilen Mezarlık Gülleri de Erkin Koray’ın gölgede kalmış en rock şarkılarından biri;

5 – Yalnız Sen Varsın

1977’de yayınlanan “Erkin Koray Tutkusu” uzunçalarının tartışmasız en rock şarkısı! Aynı zamanda Koray’ın neredeyse hiç bilinmeyen şarkılarından biri.

6 – Mesafeler

“Çılgın bir rüzgarla geçiyor mevsimler. Aramızda mesafeler”den ibaret sözleri ve sounduyla Türkiye’de saykodelik rock denilince ilk akla gelen şarkı.

7 – Gaddar

8 – Allah Aşkına

9 – Hor Görme Garibi

Bir Orhan Gencebay klasiği olan Hor Görme Garibi’ni bir de Erkin Koray tarzıyla hard rock şekilde dinleyin;

10 – Tek Başına

Türk rock müziğinde birçok grup tarafından farklı şekillerde yorumlanan kült şarkının Erkin Koray versiyonu tam bir klasik rock şaheseri;

Bonus: 1974 Nazilli Konseri

70’li yıllarda verdiği konserlerde albüm kayıtlarından çok daha sert bir ton tutturan Erkin Koray’ın Nazilli konseri o dönemden günümüze ulaşabilmiş çok az kayıttan biri.

Elektro gitar ve vokalde Erkin Koray, davulda Nihat Örerel ve bas gitarda Rauf Ülgün’le yani sadece 3 kişilik orkestra ile verilen konser, Türk rock müziğinin en kült olaylarından biri.

Bunu paylaşabilirsiniz Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

LinkedIn

