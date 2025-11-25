Deha dizisi Emmy Ödülüyle Türkiye’ye uluslararası zafer getirdi

Dünyanın en saygın televizyon ödüllerinden Uluslararası Emmy Ödülleri, 53’üncü kez New York’ta düzenlendi ve Türkiye bu yıl sahnede büyük bir gururu yaşadı. Show TV’de yayınlanan, Ay Yapım imzalı Deha dizisi, Brezilya ve İspanya yapımlarıyla yarıştığı kategoride “En İyi Pembe Dizi (Telenovela)” ödülünü kazanarak uluslararası platformda dikkatleri üzerine çekti. Dizi ekibi, ödülü teslim alırken hem heyecan hem de gurur dolu açıklamalar yaptı.

Deha ekibi ödülün ardından konuştu

Ödül sonrası duygularını paylaşan başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli, “Bu kadar heyecanlanacağımı tahmin etmemiştim. Biz çok büyük bir ekibiz ve bu ödül hepimizin emeği.” dedi.

Yönetmen Umut Aral, Türkiye adına böyle bir başarıyı temsil etmenin önemine vurgu yaparak, “Bu ödül tüm ekip arkadaşlarımızın hakkı. Burada olmak tarifsiz bir gurur.” ifadelerini kullandı.

Senarist Damla Serim de, “Çok büyük bir mutluluk, burada bulunmak harika bir duygu.” diyerek konuştu.

Türkiye’nin ekran gücü dünyada sahnede

New York’taki törene katılan ekip, Deha’nın global yolculuğunu temsil ederek Türk dizilerinin uluslararası başarısını bir kez daha gözler önüne serdi. Ay Yapım, bu ödülle Türkiye’nin dünya televizyon pazarındaki gücünü pekiştirmiş oldu.

Deha’nın hikâyesi izleyicide yankı uyandırdı

Dizi, üstün matematik yeteneğine sahip Devranın, parlak bir geleceğe yönelme isteği ile babasının karanlık baskısı arasında sıkışmış hayatını konu alıyor. Psikolojik gerilim tonları taşıyan hikâye, aile ilişkileri ve kişisel mücadele temalarını güçlü bir anlatımla birleştiriyor.

