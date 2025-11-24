En Son Haberler

TBMM Heyeti İmralı’da Öcalan’la görüştü

TBMM Başkanlığı, komisyon heyetinin İmralı Cezaevi’nde Abdullah Öcalan’la yaptığı görüşmeden “olumlu sonuçlar” elde edildiğini açıkladı.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamada, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bünyesinde oluşturulan heyetin alınan karar doğrultusunda bugün İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’na gittiği belirtildi.

İmralı açıklaması geldi

Açıklamada, görüşmenin ardından “toplumsal bütünleşme, kardeşliğin pekiştirilmesi ve bölgesel perspektife yönelik sürecin pozitif ilerletilmesi açısından olumlu sonuçlar alındığı” vurgulandı.

Komisyonun ilk toplantısını 5 Ağustos 2025’te gerçekleştirdiği, o tarihten bu yana 18 kez toplandığı ve ilgili taraflarla dinleme faaliyetlerini sürdürdüğü ifade edildi. Son toplantının 21 Kasım 2025’te yapıldığı hatırlatılarak, bu oturumda Öcalan’ın dinlenmesine yönelik kararın nitelikli çoğunlukla alındığı kaydedildi.

Süreçle ilgili başlıklar ve alınan beyanlar

Açıklamada, 27 Şubat’ta yapılan Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı sonrasındaki süreç, örgütün fesih ve silah bırakma yönündeki açıklamaları ile Suriye’de 10 Mart mutabakatının uygulanmasına ilişkin soruların görüşmede ele alındığı belirtildi. Öcalan’ın bu konulara ilişkin detaylı beyanlarının kayda geçirildiği aktarıldı.

Komisyonun sonraki adımları

TBMM Başkanlığı, komisyonun hedeflerine ulaşma yönündeki “azimli ve kararlı” tutumunu sürdüreceğini belirterek sürecin devam edeceğini duyurdu.

