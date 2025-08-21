Türkiye’den İsrail’e giden gemilere yeni belge zorunluluğu

Türkiye’deki liman başkanlıkları, İsrail’e giden veya gidebilecek yabancı gemilere yönelik yeni bir tedbir aldı. Limanı ziyaret eden gemilerden resmi bir beyanname talep edilecek.

Belge şartı ve sorumluluk

İki denizcilik kaynağına göre, belgede gemilerin askeri yük taşımadığı ve işletmecisinin İsrail bağlantılı olmadığı yer alacak. Aksi durumda doğacak tüm masraflar ve hukuki sorumluluk acentelere ait olacak.

Ticari trafik yok, yabancı gemiler hedefte

Türkiye’den İsrail’e doğrudan ticari gemi trafiği bulunmadığı belirtilirken, uygulamanın özellikle yabancı gemiler için getirildiği vurgulandı. Düzenlemenin, limanlarda denetimi artırarak askeri sevkiyatların önüne geçmesi hedefleniyor.

