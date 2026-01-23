Esat Yontunç hakkında karar verildi!

Esat Yontunç yurtdışına çıkamayacak

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü ünlülere yönelik ‘uyuşturucu’ soruşturması kapsamında Acun Medya Genel Yayın Koordinatörü Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Dün İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alınan Yontunç yurtdışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan Yontunç, ilk olarak sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından ifadesinin alınması için adliyeye götürüldü. Yontunç, “fuhuşa teşvik etmek veya aracılık etmek veya yer temin etme” suçundan yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı.

Yontunç, yakalama kararına dair açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yontunç, ‘Hayatım boyunca bu konularla herhangi bir ilişkim olmamıştır. Alnım, ben kendime güveniyorum, ilk uçakla ülkeme döneceğim’ dedi.