Ahmet Ahlatcı’ya soruşturma

Ahmet Ahlatcı’nın düğünü olay olmuştu

Kara para ve kaçakçılık soruşturması açılan Ahlatcı Holding’in sahibi Ahmet Ahlatcı’ya yurt dışına çıkış yasağı konuldu

Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, 600 milyon dolarlık servetiyle ‘En Zengin 100 Türk’ listesinde 78. sırada yer alıyor.

Ahmet Ahlatcı’nın geçtiğimiz Haziran ayında oğlu için yaptığı düğün büyük ses getirmişti.

Çorum’da gerçekleşen düğüne sanat, spor ve siyaset dünyasından çok sayıda isim katılmıştı.

Amasya Merzifon Havalimanı’na 23 özel jet ve 2 charter uçak geldi.

Konuklar buradan lüks araçlarla düğünün yapıldığı Ahlatcı Metal Rafinerisi’nin bahçesine taşındı. Ancak araçların geçtiği güzergâhlarda trafik radarlarının geçici olarak kapatıldığı iddia edildi.

Düğünün nikâh şahitliğini Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım, Beşiktaş ve TFF eski Başkanı Yıldırım Demirören, teknik direktör Fatih Terim, televizyoncu Acun Ilıcalı ve daha birçok tanınmış isim yaptı.

Düğüne AKP’li eski Bakan Mustafa Varank, Ankara Milletvekili Osman Gökçek, CHP’li Mustafa Sarıgül’ün yanı sıra Murat Boz, Ezgi Mola, Burak Özçivit gibi ünlü isimler de katıldı.

Ahlatcı kimdir?

1959 yılında Çorum’da doğan Ahmet Ahlatcı, iş hayatına genç yaşta atıldı. 1984 yılında Eğridere Caddesi’nde küçük bir kuyumcu dükkanı açarak ticarete adımını attı.

Daha sonra ise Ahlatcı Kuyumculuk markasını yarattı. Ahlatcı, 2012 yılında Çorum Organize Sanayi Bölgesi’nde Ahlatcı Metal Rafinerisi’ni kurarak büyük bir atılım gerçekleştirdi.

Altın ve değerli metallerin işlendiği rafineri, Ahlatcı Holding’in amiral gemisi haline geldi.

Holding, bugün altın sektörünün yanı sıra enerji, finans, turizm ve gayrimenkul gibi farklı alanlarda da faaliyet gösteriyor.