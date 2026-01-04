AvrupaEn Son HaberlerFutbol
Arda Güler’e 13 dakika yetti
İspanya Ligi’nde Real Madrid, Real Betis’i 5-1 yenerken 77. dakikada oyuna dahil olan Arda Güler bir asist yaptı
Arda Güler yeteneğini yine gösterdi
İspanya Ligi’nde ezeli rakibi Barcelona’nın 4 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Real Madrid, Real Betis’i 5-1 mağlup etti.
Maçın yıldızı ise 21 yaşındaki genç forvet Gonzalo oldu. 20. dakikada Rodrygo ve 50’de Federico Valverde’nin asistlerinde Gonzalo skoru 2-0 yaptı.
56’da Raul’un golüyle durum 3-0 olurken 66’da Cucho Hernandez konuk ekibin tek sayısını kaydetti.
Teknik direktör Xabi Alonso’nun 77’de sahaya sürdüğü milli futbolcumuz Arda Güler, 82’deki asistiyle Gonzalo’nun hat-trick yapmasını sağladı.
90’da Francisco Garcia skoru belirledi: 5-1
Real Madrid bir sonraki lig maçını 17 Ocak’ta yine iç sahada Levante ile oynayacak.