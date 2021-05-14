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Hidayet Türkoğlu’nun Instagram hesabı kurtarıldı

Hidayet Türkoğlu internet hackerları tarafından ele geçirilen Instagram hesabının kurtarıldığını duyurdu

Yönetici fotoğrafı Yönetici11 saat önce
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Hidayet Türkoğlu internet hackerları tarafından ele geçirilen Instagram hesabının kurtarıldığını duyurdu.

“Dün öğleden sonra internet hackerları tarafından ele geçirilen Instagram hesabım (hedo79) kurtarıldı. Geçen sürede isteğim dışında verilen rahatsızlıktan dolayı özür dilerim. Konuyla ilgili sorumlular tespit edilip yasal süreç başlatılmıştır.”

Türkoğlu hesabının hacklendiği bu şekilde duyurmuştu: Twitter hesabından açıklama yapan Türkoğlu, “Kişisel Instagram hesabım (Kullanıcı adı: hedo79) ele geçirilmiştir. Lütfen bu hesaptan yapılacak paylaşımlara, gelecek mesajlara itimat etmeyiniz. Hesabımla ilgili sorunu gidermeye çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı

Yönetici fotoğrafı Yönetici11 saat önce
0 489 Bir dakikadan az

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