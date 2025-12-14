Murat Ağırel’den Türk futbolu için çarpıcı uyarılar

Türk futbolunda 2025 yılına damga vuran bahis soruşturması, hakemlerden futbolculara, kulüp yöneticilerinden iş insanlarına uzanan geniş bir tabloyu ortaya koydu. Sözcü TV’ye konuşan gazeteci Murat Ağırel, yürütülen soruşturmaların önemine dikkat çekerken, bugüne kadar yaşananların yalnızca görünen kısmı olduğunu belirtti. Ağırel’e göre, gerçek mücadele yasa dışı bahis ağlarının merkezinde yer alan organizatörlere uzanmadıkça sonuç alınması mümkün değil.

Bahis soruşturması nasıl başladı?

Türk futbolunda uzun süredir konuşulan iddialar resmi soruşturmalara dönüştü. FIFA listesinde yer alan hakem Yaşar Kemal Uğurlu’nun Kuzey Kıbrıs’ta kumar oynadığı iddiasıyla istifası, ardından bazı hakemlerin TFF aleyhine suç duyurusunda bulunması süreci hızlandırdı. Bu gelişmeler, hakemlerin mali faaliyetlerine yönelik ülke genelinde kapsamlı bir denetimin önünü açtı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Nisan 2025’te başlattığı soruşturma, daha sonra Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’ndaki dosyalarla birleştirildi. Merkez Hakem Kurulu’nun da inceleme kapsamına alınması, sürecin boyutunu gözler önüne serdi.

371 hakem, 152 aktif bahis tespiti

Türkiye Futbol Federasyonu’nun 27 Ekim 2025’te tamamladığı denetimde, görev yapan 571 profesyonel hakemin 371’inin bahis hesabı olduğu belirlendi. Bu hakemlerden 152’sinin aktif olarak bahis oynadığı tespit edildi. FIFA ve UEFA kurallarına göre yalnızca bahis hesabına sahip olmak bile ihlal sayılırken, bu tablo Türk hakemliğinde ciddi bir güven krizine yol açtı.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun açıklamasında bir hakemin 18 bin 227 kez bahis oynadığını söylemesi, skandalın boyutunu daha da büyüttü.

Murat Ağırel: Asıl mesele sistemin tepesinde

Murat Ağırel, yalnızca hakemler ve futbolcular üzerinden yürütülen bir soruşturmanın eksik kalacağını ifade etti. Ağırel, yasa dışı bahisle bağlantılı para trafiğinin MASAK raporları, dijital veriler ve uluslararası bağlantılarla birlikte ele alınması gerektiğini söyledi.

Ağırel’e göre, bahis organizasyonlarının finansal altyapısını yöneten isimler ortaya çıkarılmadan, futbolun temizlenmesi mümkün değil. Gazeteci Ağırel, geçmiş yıllarda kamuoyuna yansıttığı bazı dosyaların halen sonuçsuz kalmasının da bu duruma işaret ettiğini dile getirdi.

PFDK kararları ve hak mahrumiyetleri

TFF, bahis oynadıkları gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilen 152 hakemden 149’una 8 ila 12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası verdi. Üç hakemle ilgili inceleme sürerken, bazı isimler savunmalarında kimlik bilgilerinin izinsiz kullanıldığını öne sürdü.

Türk Futbol Disiplin Yönetmeliği’ne göre 45 günü aşan cezalar, lisans iptaline giden süreci de beraberinde getirebiliyor.

Soruşturma futbolculara ve yöneticilere uzandı

Kasım ayında başlayan ikinci dalga operasyonlarla birlikte futbolcular, eski hakemler ve kulüp yöneticileri de dosyaya dahil edildi. Aralarında Süper Lig ve alt liglerde forma giyen isimlerin de bulunduğu çok sayıda şüpheli hakkında gözaltı ve tutuklama kararları verildi.

Savcılığın sevk yazılarında, para transferleri, dijital materyaller, bahis kuponları ve mesajlaşmalar detaylı şekilde yer aldı. Bazı futbolcular ifadelerinde bahis oynadıklarını kabul ederken, şike iddialarını reddetti.

Murat Ağırel: Temiz futbol için toplumsal duruş şart

Murat Ağırel, soruşturmanın yalnızca hukuki değil, aynı zamanda toplumsal bir sınav olduğunu belirtti. Taraftarların kulüp aidiyetiyle değil, adalet duygusuyla süreci değerlendirmesi gerektiğini vurgulayan Ağırel, aksi halde büyük resmin kaçırılacağı uyarısında bulundu.

Ağırel’e göre, savcılıkların ve TFF’nin attığı adımlar kritik önemde ancak bu adımların kalıcı sonuç vermesi için sistematik bir temizliğin şart olduğu görüşü öne çıkıyor.

