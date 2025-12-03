Sofya’da protestolar devam ediyor

Bulgaristan’da siyasi gerilim yeniden sokaklara yansıdı. bulgaristan.net.tr haberine göre, saat 18.00 sonrasında hükümet binası önünde toplanan grup, eylemin sosyal medya çağrılarıyla kendiliğinden organize edildiğini belirtti. Alanda polis hazır bulundu, trafikte ise olağan akış korunurken, belediyenin protestoya dair herhangi bir resmi başvuru almadığı açıklandı.

Sofya’da 1 Aralık’taki olaylara 16 ayrı dosya

Sofya Bölge Savcılığı, 1 Aralık’ta kent merkezinde yaşanan olaylar üzerine 16 ayrı soruşturma yürütüldüğünü duyurdu. Bu kapsamda 14 şüpheli hakkında suçlama yöneltildi; bunların 10’u 72 saatlik gözaltına alındı, diğerlerine ise adli kontrol uygulandı.

Güvenlik güçlerine taş ve piroteknik atıldığı belirtildi

Savcılığın açıklamasında, soruşturma kapsamındaki kişilerin polis memurlarına taş, şişe ve piroteknik maddeler fırlattığı; çöp konteynerlerini devirdikleri ve içlerinden aldıkları nesneleri polis hattına yönelttikleri ifade edildi. Eylemlerin “olağanüstü derecede cüretkâr ve saldırgan” nitelikte olduğu vurgulandı.

Gözaltındaki şüphelilerin geçmişi inceleniyor

Gözaltına alınanlardan altısının daha önce çeşitli suçlardan kaydı bulunduğu, ikisinin uyuşturucu etkisi altında araç kullanma ve göçmen kaçakçılığı gibi suçlardan hükümlü olduğu açıklandı. Diğer iki kişinin de devam eden dosyaları bulunduğu belirtilirken, şüphelilerin yaşlarının 18 ile 36 arasında değiştiği aktarıldı.

Ek kamera kayıtları talep edildi

Savcılık, olaylara ilişkin yeni kamera görüntülerinin temin edilmesi için ek talepte bulundu. Uzman incelemeleri sürerken, polis birimlerinden gelen ek belgelerin dosyalara eklendiği ve tanık ifadelerinin alınmaya devam ettiği ifade edildi.

