Okan Buruk, Hakan Çalhanoğlu’nu bekliyor

Okan Buruk: İtalya’ya bir gün dönebilirim

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yarın saat 20:45’te Play-Off Turu ilk maçında Juventus’u ağırlayacak Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk, İtalya’nın La Gazzetta dello Sport gazetesine konuştu.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında yarın İtalya’nın Juventus ekibini konuk edecek.

RAMS Park’taki müsabaka saat 20.45’te başlayacak. Mücadeleyi Hollanda Futbol Federasyonundan hakem Danny Makkelie yönetecek. Karşılaşma, TRT 1’den canlı yayınlanacak.

Müsabaka öncesinde Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, La Gazzetta dello Sport’a verdiği özel röportajda hem maç, hem transfer, hem de gelecek planlamasına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

– Siz de Cumartesi gecesini televizyon başında mı geçirdiniz?

“Aslında Juventus’un bu sezonki tüm maçlarını izledim. Kazanmasa bile iyi oynuyor, Atalanta maçındaki performansını da beğendim. Tabii ki Inter maçında Kalulu’nun kırmızı kart görmesi pahalıya mal oldu.”

– Yarın karşınızda nasıl bir takım bekliyorsunuz?

“Spalletti tahmin edilemez. Bazen dörtlü, bazen üçlü savunma yapıyor. Juve’nin gücü, forvetlerinin tahmin edilemezliğinde yatıyor. Kenan Yıldız mesela, Türkiye’de yakından tanıdığımız bir fenomen.”

– Galatasaray maça ne durumda çıkıyor?

“Yurt içinde başarılar elde ettikten sonra Avrupa’da da kendimizi kanıtlamak istiyoruz. Şampiyonlar Ligi maçlarında taraftarlarımız coşuyor ve stadımız adeta bir cehenneme dönüşüyor. Onları mutlu etmek istiyorum.”

“Victor’u transfer ettiğimizde, çift forvetle oynamamız gerektiğine karar verdim ancak sonra Mauro sakatlandı. Şimdi ikisi de formunun zirvesinde ve bence birlikte oynayabilirler. Tabii ki bu arada Lang ve Sane de geldi, inanın bana ilk 11’i belirlemek hiç kolay değil.”

– Hala Serie A’yı takip ediyor musunuz?

“Elbette. Kim bilir, belki bir gün teknik direktör olarak geri dönebilirim. Inter şampiyonluk için favori olmaya devam ediyor, harika bir teknik direktörleri var. Chivu akıllı bir oyuncuydu, teknik direktörlükte de başarılı olacağını umuyordum; kulübü tanıyor, zaten çok iyi işleyen bir sistem vardı ve bunu bozmadan kendi fikirlerini uygulayabildi.”

– Hakan Çalhanoğlu‘nu Chivu’dan ‘çalmak’ ister miydiniz?

“Hakan’ı 15 yıldır tanıyorum, kendisi bir Galatasaray taraftarı. Bizim taraftarımız da onu burada görmeyi istiyor. Şöyle söyleyeyim; onu kollarımız açık bir şekilde bekliyoruz.”

– Röportajı biraz anılarla bitirelim; Inter’i düşündüğünüzde aklınıza ne geliyor?

“Antrenmana çıktığım ilk gün, 3000 taraftar bizi bekliyordu. Daha önce hiç görmediğim bir şeydi. Terraneo, Emre Belözoğlu’nun transferini bitirmek için Türkiye’ye gelmişti ama giderken beni de aldı. Bir gün içinde kendimi Ronaldo, Zanetti ve Vieri ile aynı soyunma odasında buldum. O lanet 5 Mayıs olmasaydı inanılmaz bir deneyim olurdu. Ronaldo’nun gözyaşları sonsuza kadar aklımda kalacak.”

Okan Buruk’un basın toplantısı – Video