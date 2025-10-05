Türkiye ve 7 ülke aynı çağrıda birleşti: Gazze için müzakereler başlasın

Türkiye Cumhuriyeti, Ürdün Haşimi Krallığı, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Endonezya Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti, Suudi Arabistan Krallığı, Katar Devleti ve Mısır Arap Cumhuriyeti Dışişleri Bakanları, ortak bir açıklama yayımlayarak Hamas’ın, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’deki savaşın sona erdirilmesi ve tüm rehinelerin serbest bırakılması için müzakerelerin derhal başlatılmasına yönelik önerisine destek verdi.

ABD’nin Gazze çağrısına destek

Ortak açıklamada, dışişleri bakanlarının ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail’e yönelik bombardımanları derhal durdurma ve takas anlaşmasını uygulamaya koyma çağrısını memnuniyetle karşıladığı belirtildi. Bakanlar, Trump’ın bölgesel barış yönündeki kararlılığını takdirle karşıladıklarını ve bu gelişmenin Gazze’de kapsamlı, sürdürülebilir bir ateşkese ulaşmak için “gerçek bir fırsat” sunduğunu vurguladı.

Hamas’ın geçici yönetim açıklamasına destek

Açıklamada, Hamas’ın Gazze’nin idaresini bağımsız teknokratlardan oluşacak geçici bir Filistin İdari Komitesi’ne devretmeye hazır olduğunu duyurmasının da memnuniyetle karşılandığı ifade edildi. Bakanlar, bu önerinin uygulanmasına yönelik mekanizmalar üzerinde mutabakata varmak ve planın tüm unsurlarını görüşmek üzere müzakerelerin “derhal başlatılması” gerektiğine dikkat çekti.

Ortak kararlılık vurgusu

Sekiz ülke dışişleri bakanı, önerinin hayata geçirilmesine yönelik çabaları destekleyeceklerini; Gazze’deki savaşın derhal sona erdirilmesi, insani yardımların kesintisiz ulaştırılması, sivillerin güvenliğinin sağlanması ve rehinelerin serbest bırakılması için birlikte hareket edeceklerini açıkladı.

Ayrıca açıklamada, Filistin Yönetimi’nin Gazze’ye dönmesini, Gazze ile Batı Şeria’nın birleşmesini ve tüm tarafların güvenliğini garanti altına alacak bir mekanizmanın oluşturulmasını hedefleyen kapsamlı bir anlaşma çağrısında bulunuldu.

Dışişleri bakanları, “İsrail’in Gazze’den tam çekilmesini, bölgenin yeniden inşasını ve iki devletli çözüm temelinde adil bir barış sürecinin başlatılmasını” desteklediklerini belirtti.

