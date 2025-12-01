Gazze’de ateşkes ağır ihlallerle çökerken bilanço büyüyor

Gazze’de yürürlükte olan ateşkesin üzerinden 50 günü aşkın süre geçmesine rağmen bölgede saldırılar durmadı. Gazze Hükümeti, İsrail ordusunun ateşkesi sistematik biçimde ihlal ettiğini belirterek, 591 saldırı sonucu 357 kişinin öldüğünü, 903 Filistinlinin yaralandığını duyurdu. Açıklamada, ihlallerin uluslararası insancıl hukukun açık bir şekilde çiğnenmesi anlamına geldiği vurgulanırken, ABD Başkanı Donald Trump ve arabulucu ülkelere ateşkesin korunması için acil müdahale çağrısı yapıldı.

Gazze’de ateşkesten bu yana 591 ihlal, yüzlerce can kaybı

Gazze Hükümeti’nin Medya Ofisi tarafından paylaşılan verilere göre, İsrail ordusu 10 Ekim’den itibaren ateşkese rağmen 591 ihlal gerçekleştirdi. Saldırılarda çoğunluğu çocuk, kadın ve yaşlılardan oluşan 357 Filistinli hayatını kaybetti. 903 kişi yaralandı. Ayrıca operasyonlarda 38 Filistinli gözaltına alındı.

Evler, çadırlar, tarım alanları hedef alındı

İhlaller kapsamında yerleşim bölgelerine, evlere ve yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadır alanlarına 164 kez ateş açıldığı bildirildi. Tarım ve yerleşim bölgelerine 25 kara baskını düzenlendi, 280 bombalı saldırı gerçekleştirildi. Gazze genelinde 118 ev ve sivil tesisin havaya uçurulduğu belirtilerek bunun “toplu cezalandırma niteliği taşıyan sistematik bir suç” olduğu vurgulandı.

Uluslararası hukuka aykırı ihlal uyarısı

Gazze Hükümeti, saldırıların Cenevre Sözleşmeleri’nin ağır ihlali olduğunu belirterek, insani ve güvenlik sonuçlarının tüm sorumluluğunun İsrail’e ait olduğunu ifade etti. ABD Başkanı Donald Trump, BM Güvenlik Konseyi ve arabulucu ülkelere ateşkes maddelerinin korunması için acil ve etkili bir müdahale çağrısında bulunuldu.

Gazze’de can kaybı 70 bin 103’e yükseldi

Gazze Sağlık Bakanlığı’nın güncel açıklamasında, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısının son 24 saatte 3 artarak 70 bin 103’e ulaştığı bildirildi. Yaralı sayısı ise 170 bin 985’e yükseldi. Enkaz altından çıkarılan cenazelerle ölü sayısının artmaya devam ettiği belirtildi.

Gece boyunca kara, hava ve deniz saldırıları

Yerel kaynaklara göre İsrail ordusu gece boyunca Refah, Han Yunus, Bureyc ve Cibaliya başta olmak üzere birçok bölgeyi hedef aldı. Savaş uçakları Refah’ın kuzeydoğusu ve Gazze kentinin doğu mahallelerine bombardıman düzenlerken, savaş gemileri sahil hattını vurdu. Han Yunus’un doğusunda ayakta kalan binaların patlayıcılarla yıkıldığı, topçu birliklerinin sivillerin evlerini hedef aldığı aktarıldı.

İşgal hattı genişletildi

Ateşkese göre Gazze Şeridi’nin doğusu “Sarı Hat” sınırına kadar İsrail kontrolünde kabul ediliyordu. Ancak İsrail, tampon bölge gerekçesiyle bu hattı aşarak kontrol alanını Gazze’nin yüzde 60’ına yaydı. Gazze Hükümeti, 22 Kasım’da yaptığı duyuruda ateşkesin yüzlerce kez ihlal edildiğini, 354 kişinin öldüğünü açıklamıştı.

Batı Şeria’da aktivistlere ve Filistinlilere yönelik saldırılar

Yerel kaynaklar, işgalci İsraillilerin Batı Şeria’da Filistinlilere destek için bulunan yabancı aktivistlerin kaldığı eve saldırı düzenlediğini, üç İtalyan ve bir Kanada vatandaşının yaralandığını bildirdi. Saldırganlar telefon ve pasaportlara el koyarak evi tahrip etti. Selfit ve Muarracat bölgelerinde de araçlara ve tarım alanlarına saldırılar kaydedildi.

Gözaltılar ve baskınlar artıyor

İsrail ordusu, Batı Şeria’da düzenlediği baskınlarda 13 Filistinliyi gözaltına aldı. Ekim 2023’ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te gözaltı, saldırı ve baskınların yoğunlaştığı, 1085 Filistinlinin öldürüldüğü, 11 bin kişinin yaralandığı, 21 binden fazla kişinin gözaltına alındığı aktarıldı. FKÖ’ye bağlı konseyin verilerine göre, ekim ayında işgalci İsraillilerin 766 saldırı düzenlediği bildirildi.

Netanyahu’nun af başvurusu İsrail siyasetine gerilim taşıdı

İsrail devlet televizyonu KAN’ın aktardığı bilgilere göre Başbakan Binyamin Netanyahu’nun siyasi hayatı bırakması karşılığında af seçeneğini reddettiği belirtildi. Yedioth Ahronoth gazetesi ise Netanyahu’nun af dosyasının İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog açısından zor bir karar olduğunu yazdı. Sokaklarda protestoların sürdüğü, kamuoyunun derinden bölündüğü ifade edildi.

Gazze dosyası Mısır’da gündemde

KAN’ın haberine göre İsrail istihbarat başkanı Zini, ilk yurtdışı ziyaretini Mısır’a gerçekleştirerek Hasan Reşad ile Gazze’deki son durumu ve ateşkesin ikinci aşamasına yönelik temasları görüştü. İsrail yönetimi, müzakerelere başlamak için esir askerlerin tüm cenazelerinin teslim edilmesi şartını koşuyor.