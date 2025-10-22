Nicole Kidman setlere döndü

Hollywood’un en parlak yıldızlarından Nicole Kidman, yoğun bir dönemin ardından yeniden kamera karşısına geçti. Special Ops: Lioness dizisinin üçüncü sezonu için hazırlıklar sürerken, Kidman setten paylaştığı karelerle hem hayranlarını sevindirdi hem de güçlü duruşuyla dikkat çekti. Avustralyalı oyuncu, dizideki rol arkadaşı Zoe Saldaña ile yan yana poz vererek, “Yeniden birlikte olmak harika” notunu paylaştı. Bu paylaşım, 19 yıllık eşi Keith Urban’dan boşanma sürecindeyken geldi.

Nicole Kidman enerjisiyle dikkat çekti

Nicole Kidman’ın paylaşımının ardından sosyal medya adeta coştu. Hayranlarından biri “Evetttt! En iyi dizi, en iyi oyuncular!” derken, bir diğeri “Yeni sezonu sabırsızlıkla bekliyorum” yorumunu yaptı. Başka bir kullanıcı ise “Nicole yine dopdolu bir yıl geçiriyor” sözleriyle oyuncunun temposuna dikkat çekti. Gerçekten de Kidman 2024’te Expats, A Family Affair, The Perfect Couple, Spellbound, Babygirl ve Lioness dizisinin ikinci sezonu olmak üzere altı projede rol aldı.

2026’da güçlü dönüş

Hollywood Reporter’a konuşan Kidman, 2025 yılını dinlenmeye ayıracağını söyledi. Nine Perfect Strangers ve Holland projelerinin ardından bu yılı ailesiyle geçireceğini belirtti. Ancak 2026’da yeniden yoğun bir tempoya dönmesi bekleniyor. Oyuncunun sıradaki yapımları arasında Practical Magic 2, Margo’s Got Money Troubles, Scarpetta, Girls and Their Horses, Discretion, Big Little Lies’ın üçüncü sezonu ve Lioness yer alıyor.

Zoe Saldaña ile kurduğu dostluk

Kidman, People dergisine verdiği röportajda Lioness dizisinin kendisi için çok özel bir proje olduğunu ve çekimlerin “adeta bir hız treni” gibi geçtiğini anlattı:

“Bu dizide inanılmaz bir aksiyon var. Hem fiziksel olarak hem de duygusal anlamda çok zorlayıcı. Ama aynı zamanda büyük bir keyif.”

Rol arkadaşı Zoe Saldaña da Kidman’a olan hayranlığını dile getirdi:

“Nicole yaptığı işe tutkuyla bağlı. Onunla çalışmak yeniden motive ediyor. Yıllardır saygı duyduğum biriyle arkadaş oldum ve artık arkadaşlarıma ‘Nicole’le arkadaşım!’ diyebiliyorum.”

Zor bir dönemde güçlü duruş

19 yıllık evliliğini sonlandırma sürecinde olan Kidman, iki kızı Sunday (17) ve Faith (14) ile birlikte Paris Moda Haftası’nda görüntülendi. Boşanma sonrası ilk kez kamuoyunun karşısına çıkan oyuncu, zarafetiyle göz kamaştırdı. Harper’s Bazaar dergisine verdiği röportajda ise yaşadığı zorluklara rağmen hayata tutunma gücünü anlattı:

